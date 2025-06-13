Який знак Зодіаку ризикує втратити гроші у п'ятницю, 13 червня 2025 — гороскоп

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

П'ятниця, 13-те — день, який традиційно вважається несприятливим й навіть небезпечним. У червні 2025 року ця дата може підтвердити своє звання нещасливої — астрологи прогнозують ризик серйозних фінансових втрат для одного знаку Зодіаку. Гроші можуть буквально витікати крізь пальці, особливо якщо не контролювати емоції та не обмірковувати покупки.

Хто зі знаків Зодіаку ризикує втратити гроші у п'ятницю, 13 червня — читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Знак Зодіаку, який у п'ятницю, 13-те ризикує залишитися з пустим гаманцем

Цього дня слід бути особливо обережними тим, хто народився у знаку Стрільця. Саме представники цього знаку можуть зіткнутися з серйозними фінансовими втратами. Причиною можуть стати поспіх, імпульсивні рішення та бажання "потішити себе" наприкінці робочого тижня.

Реклама

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

За прогнозами астрологів, п'ятниця, 13 червня, обіцяє спокусу витратити більше, ніж ви можете собі дозволити — чи то на емоційні покупки, чи то на сумнівні інвестиції.

Реклама

Зірки радять утриматися від покупок онлайн, не давати в борг, і тим паче не погоджуватися на авантюри. Особливо небезпечна ситуація у другій половині дня: енергія вичерпується, а бажання компенсувати втому приємним — може дорого коштувати. Це не найкращий момент для фінансових рішень. Зберігайте спокій, рахуйте до десяти перед кожною витратою, і залиште гаманець у спокої — бодай на добу.

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку отримають небувалу удачу у п'ятницю, 13 червня.

Також пропонуємо дізнатися, що категорично не можна робити у п'ятницю 13-те щоб уникнути нещасть.