Какой знак Зодиака рискует потерять деньги в пятницу, 13 июня 2025 — гороскоп

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Пятница, 13-е — день, который традиционно считается неблагоприятным и даже опасным. В июне 2025 года эта дата может подтвердить свое звание несчастливой — астрологи прогнозируют риск серьезных финансовых потерь для одного знака Зодиака. Деньги могут буквально утекать сквозь пальцы, особенно если не контролировать эмоции и не обдумывать покупки.

Кто из знаков Зодиака рискует потерять деньги в пятницу, 13 июня — читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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В этот день следует быть особенно осторожными тем, кто родился в знаке Стрельца. Именно представители этого знака могут столкнуться с серьезными финансовыми потерями. Причиной могут стать спешка, импульсивные решения и желание "порадовать себя" в конце рабочей недели.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

По прогнозам астрологов, пятница, 13 июня, обещает соблазн потратить больше, чем вы можете себе позволить — то ли на эмоциональные покупки, то ли на сомнительные инвестиции.

Звезды советуют воздержаться от покупок онлайн, не давать в долг, и тем более не соглашаться на авантюры. Особенно опасна ситуация во второй половине дня: энергия иссякает, а желание компенсировать усталость приятным — может дорого стоить. Это не лучший момент для финансовых решений. Сохраняйте спокойствие, считайте до десяти перед каждой тратой, и оставьте кошелек в покое — хотя бы на сутки.

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