Какой знак Зодиака рискует потерять деньги в пятницу, 13 июня 2025 — гороскоп

Пятница, 13-е оставит с пустым кошельком один знак Зодиака
Пятница, 13-е — день, который традиционно считается неблагоприятным и даже опасным. В июне 2025 года эта дата может подтвердить свое звание несчастливой — астрологи прогнозируют риск серьезных финансовых потерь для одного знака Зодиака. Деньги могут буквально утекать сквозь пальцы, особенно если не контролировать эмоции и не обдумывать покупки.
Кто из знаков Зодиака рискует потерять деньги в пятницу, 13 июня — читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.
Знак Зодиака, который в пятницу, 13-е рискует остаться с пустым кошельком
В этот день следует быть особенно осторожными тем, кто родился в знаке Стрельца. Именно представители этого знака могут столкнуться с серьезными финансовыми потерями. Причиной могут стать спешка, импульсивные решения и желание "порадовать себя" в конце рабочей недели.
По прогнозам астрологов, пятница, 13 июня, обещает соблазн потратить больше, чем вы можете себе позволить — то ли на эмоциональные покупки, то ли на сомнительные инвестиции.
Звезды советуют воздержаться от покупок онлайн, не давать в долг, и тем более не соглашаться на авантюры. Особенно опасна ситуация во второй половине дня: энергия иссякает, а желание компенсировать усталость приятным — может дорого стоить. Это не лучший момент для финансовых решений. Сохраняйте спокойствие, считайте до десяти перед каждой тратой, и оставьте кошелек в покое — хотя бы на сутки.
Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака получат небывалую удачу в пятницу, 13 июня.
Также предлагаем узнать, что категорически нельзя делать в пятницу, 13-е, чтобы избежать несчастий.
Читайте Новини.LIVE!