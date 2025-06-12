П'ятниця, 13 червня 2025 — які знаки Зодіаку отримають небувалу удачу

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Хоча п'ятниця 13-те у багатьох асоціюється з містикою та невдачами, астрологи одностайно стверджують, правильне положення зірок може навіть цей день перетворити на час щастя та успіху. Саме це й очікує чотирьох представників зодіакального кола. П'ятий день тижня принесе щасливчикам справжній потік удачі.

Яким знакам Зодіаку п'ятниця, 13 червня, обіцяє небувалу удачу, читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Телець

У Тельців нарешті з'явиться відчуття, що життя йде у правильному напрямку. У п'ятницю 13-те вам можуть повернути борг, на який ви вже не сподівалися, або з'явиться можливість вигідної покупки чи інвестиції. Астрологи радять не вагатися, якщо відчуєте внутрішній поштовх діяти — інтуїція не підведе. Також день обіцяє приємну новину від близької людини або пропозицію, яка відкриє новий етап у вашій кар'єрі.

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Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Рак

Для Раків п'ятниця 13-те — це день справжніх чудес. Зірки підготували вам сюрприз у сфері особистих стосунків. Один несподіваний діалог може змінити все — від давньої образи не залишиться й сліду, а замість неї прийде гармонія. Якщо ви самотні, є велика ймовірність познайомитися з людиною, яка зачепить душу. Астрологи радять: відкрийтесь світу і не закривайте серце для нових почуттів — удача буде на вашому боці.

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Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Діва

Діви у п'ятницю, 13 червня, відчують потужний прилив енергії. У вас буде все — і натхнення, і впевненість у власних силах. Це ідеальний день для того, щоб завершити важливу справу або почати щось нове. Особливо успішними будуть зустрічі з партнерами, переговори чи творчі ініціативи. Народжені під знаком Діви, можуть розраховувати на підвищену увагу з боку керівництва або навіть несподівану похвалу.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Козеріг

Козерогам випаде шанс, якого давно не було. У п'ятницю 13-те ви зможете вирішити давню проблему або розв'язати питання, що довго тягнулося. День сприятливий для змін — нова робота, переїзд, важливе рішення у родині. Астрологи зазначають: не бійтеся виходити з зони комфорту — саме за її межами на вас чекає удача. Також можливий приємний сюрприз від людини, яку ви давно не бачили.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, що категорично не можна робити у п'ятницю, 13-те, щоб уникнути нещасть.

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