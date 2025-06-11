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Головна Свята П'ятниця 13-те несе погані новини трьом знакам Зодіаку

П'ятниця 13-те несе погані новини трьом знакам Зодіаку

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Дата публікації: 11 червня 2025 10:03
П'ятниця, 13 червня 2025 — які знаки Зодіаку можуть отримати погані новини
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

П'ятниця 13-те завжди викликає тривогу у багатьох людей. Цей день овіяний містикою, прикметами та не найкращими спогадами. Астрологи кажуть, що цього разу — у п'ятницю, 13 червня 2025 року — енергії справді будуть непростими. Особливо це відчують деякі знаки Зодіаку, які можуть зіткнутися з неприємностями, стресами або навіть поганими новинами. 

Для яких знаків Зодіаку п'ятниця, 13 червня, буде непростою, дізнайтеся у точному астрологічному прогнозі. 

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Знаки Зодіаку, які можуть отримати погані новини у п'ятницю 13-те

Близнюки

Цього тижня ви могли відчувати напругу, але саме п'ятниця 13-те може стати кульмінаційною. Астрологи попереджають: є ризик дізнатися погані новини, пов'язані з роботою або фінансами. Можливі затримки виплат, раптові зміни в графіку чи неприємні розмови з керівництвом. Радимо не приймати жодних серйозних рішень цього дня і не вірити чуткам — краще все перевіряти двічі. Дайте собі час і не реагуйте емоційно.

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Які знаки Зодіаку можуть отримати погані новини у п'ятницю 13-те — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Скорпіон

Для Скорпіонів п'ятниця, 13 червня, може принести розчарування в особистому житті. Можливі сварки з партнером, відчуття нерозуміння або навіть виявлення неприємної правди. Астрологи радять зберігати спокій і не накручувати себе — це не найкращий день для з'ясування стосунків. Знаки Зодіаку, як ваш, дуже емоційні, тому легко можете сказати зайве. Краще відкласти серйозні розмови на вихідні, а в п'ятницю зайнятися чимось, що заспокоює.

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Які знаки Зодіаку можуть отримати погані новини у п'ятницю 13-те — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Риби

У Риб можливі несподівані труднощі, пов'язані зі здоров'ям або родичами. Погані новини можуть стосуватися когось із близьких — наприклад, хвороби або складної ситуації, де вам доведеться підтримати морально або навіть фінансово. Астрологи рекомендують уважно стежити за самопочуттям, уникати переохолодження та не перевантажувати себе справами. Пам'ятайте, що енергія п'ятниці 13-го — тимчасова, але вашу підтримку хтось може запам'ятати надовго.

 

Які знаки Зодіаку можуть отримати погані новини у п'ятницю 13-те — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Важливо 

Навіть якщо ваш знак опинився у цьому списку, не варто панікувати. П'ятниця 13-те — хороший момент, аби зупинитися, зробити паузу та не поспішати з рішеннями.

Раніше ми писали, якому знаку Зодіаку у ніч з 12 на 13 червня насниться пророчий сон, який змінить життя. 

Нагадаємо, ми розповідали, які знаки Зодіаку досягнуть успіху у період з 9 по 15 червня.

Також ми ділилися, яким знакам Зодіаку перший місяць літа подарує роботу мрії

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку п'ятниця 13-те
Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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