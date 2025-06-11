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Главная Праздники Пятница 13-е несет плохие новости трем знакам Зодиака

Пятница 13-е несет плохие новости трем знакам Зодиака

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Дата публикации 11 июня 2025 10:03
Пятница, 13 июня 2025 — какие знаки Зодиака могут получить плохие новости
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Пятница 13-е всегда вызывает тревогу у многих людей. Этот день овеян мистикой, приметами и не лучшими воспоминаниями. Астрологи говорят, что на этот раз — в пятницу, 13 июня 2025 года — энергии действительно будут непростыми. Особенно это почувствуют некоторые знаки Зодиака, которые могут столкнуться с неприятностями, стрессами или даже плохими новостями.

Для каких знаков Зодиака пятница, 13 июня, будет непростой, узнайте в точном астрологическом прогнозе.

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Знаки Зодиака, которые могут получить плохие новости в пятницу 13-е

Близнецы

На этой неделе вы могли чувствовать напряжение, но именно пятница 13-е может стать кульминационной. Астрологи предупреждают: есть риск узнать плохие новости, связанные с работой или финансами. Возможны задержки выплат, внезапные изменения в графике или неприятные разговоры с руководством. Советуем не принимать никаких серьезных решений в этот день и не верить слухам — лучше все проверять дважды. Дайте себе время и не реагируйте эмоционально.

 

Какие знаки Зодиака могут получить плохие новости в пятницу 13-е — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Скорпион

Для Скорпионов пятница, 13 июня, может принести разочарование в личной жизни. Возможны ссоры с партнером, ощущение непонимания или даже обнаружение неприятной правды. Астрологи советуют сохранять спокойствие и не накручивать себя — это не лучший день для выяснения отношений. Знаки Зодиака, как ваш, очень эмоциональны, поэтому легко можете сказать лишнее. Лучше отложить серьезные разговоры на выходные, а в пятницу заняться чем-то успокаивающим.

 

Какие знаки Зодиака могут получить плохие новости в пятницу 13-е — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Рыбы

У Рыб возможны неожиданные трудности, связанные со здоровьем или родственниками. Плохие новости могут касаться кого-то из близких — например, болезни или сложной ситуации, где вам придется поддержать морально или даже финансово. Астрологи рекомендуют внимательно следить за самочувствием, избегать переохлаждения и не перегружать себя делами. Помните, что энергия пятницы 13-го — временная, но вашу поддержку кто-то может запомнить надолго.

 

Какие знаки Зодиака могут получить плохие новости в пятницу 13-е — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Важно

Даже если ваш знак оказался в этом списке, не стоит паниковать. Пятница 13-е — хороший момент, чтобы остановиться, сделать паузу и не спешить с решениями.

Ранее мы писали, какому знаку Зодиака в ночь с 12 на 13 июня приснится пророческий сон, который изменит жизнь.

Напомним, мы рассказывали, какие знаки Зодиака достигнут успеха в период с 9 по 15 июня.

Также мы делились, каким знакам Зодиака первый месяц лета подарит работу мечты.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака пятница 13-е
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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