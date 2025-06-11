Якому знаку Зодіаку насниться віщий сон у ніч з 12 на 13 червня 2025 — гороскоп

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Чи траплялося вам прокидатися з відчуттям, що сон був не звичайним? Щось більше, глибше, майже як підказка згори? У ніч з 12 на 13 червня зорі шикуються у дуже незвичну комбінацію, і саме у цей період один із знаків Зодіаку отримає особливий дарунок — віщий сон. Ця ніч, за прогнозами астрологів, обіцяє загострення інтуїції та просвітлення. А підказка, яка з'явиться уві сні може змінити життя.

Хто зі знаків Зодіаку побачить віщий сон у ніч з 12 на 13 червня — читайте у точному астрологічному прогнозі Новини.LIVE.

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Важливу підказку Всесвіту, яка надійде уві сні, слід чекати тим, хто народився під знаком Рака. Астрологи прогнозують, що саме у цих представників зодіакального кола чуттєвість та зв'язок із тонким світом досягне піку в ніч з 12 на 13 червня. Віщий сон відкриє завісу майбутнього — можливо, це буде образ знайомої людини, ситуація з минулого або ж нове місце, яке ви ще не бачили наяву.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Не ігноруйте деталі: колір предметів, фрази, які прозвучать уві сні, навіть звуки — усе це має значення. Цей сон підкаже вам, як діяти у складній ситуації, чи з ким варто відновити зв'язок. І головне — прислухайтеся до інтуїції вранці, одразу після пробудження.

Саме у п'ятницю 13-го для Раків увімкнеться щось особливе — наче внутрішній компас. Це допоможе ухвалити вірне рішення найближчими днями.

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