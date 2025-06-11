Какому знаку Зодиака приснится вещий сон в ночь с 12 на 13 июня 2025 — гороскоп

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Случалось ли вам просыпаться с ощущением, что сон был не обычным? Что-то большее, глубже, почти как подсказка свыше? В ночь с 12 на 13 июня звезды выстраиваются в очень необычную комбинацию, и именно в этот период один из знаков Зодиака получит особый подарок — вещий сон. Эта ночь, по прогнозам астрологов, обещает обострение интуиции и просветление. А подсказка, которая появится во сне может изменить жизнь.

Кто из знаков Зодиака увидит вещий сон в ночь с 12 на 13 июня — читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Важную подсказку Вселенной, которая придет во сне, следует ждать тем, кто родился под знаком Рака. Астрологи прогнозируют, что именно у этих представителей зодиакального круга чувственность и связь с тонким миром достигнет пика в ночь с 12 на 13 июня. Вещий сон приоткроет завесу будущего — возможно, это будет образ знакомого человека, ситуация из прошлого или же новое место, которое вы еще не видели наяву.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Не игнорируйте детали: цвет предметов, фразы, которые прозвучат во сне, даже звуки — все это имеет значение. Этот сон подскажет вам, как действовать в сложной ситуации, или с кем стоит восстановить связь. И главное — прислушивайтесь к интуиции утром, сразу после пробуждения.

Именно в пятницу 13-го для Раков включится что-то особенное — как внутренний компас. Это поможет принять верное решение в ближайшие дни.

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