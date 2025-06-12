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Главная Праздники Пятница, 13-е принесет небывалую удачу четырем знакам Зодиака

Пятница, 13-е принесет небывалую удачу четырем знакам Зодиака

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Дата публикации 12 июня 2025 10:03
Пятница, 13 июня 2025 — какие знаки Зодиака получат небывалую удачу
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Хотя пятница 13-е у многих ассоциируется с мистикой и неудачами, астрологи единодушно утверждают, правильное положение звезд может даже этот день превратить во время счастья и успеха. Именно это и ожидает четырех представителей зодиакального круга. Пятый день недели принесет счастливчикам настоящий поток удачи.

Каким знакам Зодиака пятница, 13 июня, обещает небывалую удачу, читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Какие знаки Зодиака получат небывалую удачу в пятницу, 13-е

Телец

У Тельцов наконец-то появится ощущение, что жизнь идет в правильном направлении. В пятницу 13-е вам могут вернуть долг, на который вы уже не надеялись, или появится возможность выгодной покупки или инвестиции. Астрологи советуют не колебаться, если почувствуете внутренний толчок действовать — интуиция не подведет. Также день обещает приятную новость от близкого человека или предложение, которое откроет новый этап в вашей карьере.

 

Какие знаки Зодиака получат небывалую удачу в пятницу, 13-е — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Рак

Для Раков пятница 13-е — это день настоящих чудес. Звезды подготовили вам сюрприз в сфере личных отношений. Один неожиданный диалог может изменить все — от давней обиды не останется и следа, а вместо нее придет гармония. Если вы одиноки, есть большая вероятность познакомиться с человеком, который зацепит душу. Астрологи советуют: открывайтесь миру и не закрывайте сердце для новых чувств — удача будет на вашей стороне.

 

Какие знаки Зодиака получат небывалую удачу в пятницу, 13-е — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Дева

Девы в пятницу, 13 июня, почувствуют мощный прилив энергии. У вас будет все — и вдохновение, и уверенность в собственных силах. Это идеальный день для того, чтобы завершить важное дело или начать что-то новое. Особенно успешными будут встречи с партнерами, переговоры или творческие инициативы. Рожденные под знаком Девы, могут рассчитывать на повышенное внимание со стороны руководства или даже неожиданную похвалу.

 

Какие знаки Зодиака получат небывалую удачу в пятницу, 13-е — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Козерог

Козерогам выпадет шанс, которого давно не было. В пятницу 13-е вы сможете решить давнюю проблему или решить долго тянувшийся вопрос. День благоприятен для перемен — новая работа, переезд, важное решение в семье. Астрологи отмечают: не бойтесь выходить из зоны комфорта — именно за ее пределами вас ждет удача. Также возможен приятный сюрприз от человека, которого вы давно не видели.

 

Какие знаки Зодиака получат небывалую удачу в пятницу, 13-е — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать в пятницу, 13-е, чтобы избежать несчастий.

Также предлагаем узнать, какому знаку Зодиака в ночь с 12 на 13 июня приснится пророческий сон, который изменит жизнь.

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Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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