П'ятниця, 13 червня 2025 — що не можна робити та як уникнути нещасть

Загадкова дівчина дивиться у камеру. Фото: freepik.com

П'ятниця, 13-те — містична дата, яка здавна викликає тривогу і навіть страх у багатьох людей по всьому світу. Саме поєднання п'ятого дня тижня та "чортової дюжини" породило численні прикмети, забобони й навіть реальні історичні події, що зміцнили її зловісну славу. У цей день багато хто помічає дрібні невдачі, збої в роботі техніки, дивні збіги — тому не дивно, що 13 червня варто бути обережними. Езотерики радять не лише уникати ризиків, а й дотримуватися певних правил, аби залучити удачу.

Що категорично не можна робити у п'ятницю, 13 червня, як краще провести цей день та які ритуали допоможуть захиститися від зла й залучити удачу — дізнавайтесь далі у статті.

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Що не можна робити у п'ятницю, 13 червня 2025 року

Езотерики, астрологи та психологи радять уникати таких дій, аби не привернути до себе неприємності:

Не починайте нових справ. Не укладайте угоди. Не змінюйте роботу. Не вирушайте в подорож. Уникайте походів до лазні. Не робіть стрижок та манікюру — це "обрізає" енергетику. Не беріть і не давайте грошей у борг. Уникайте дзеркал — вважається, що вони можуть відкрити портал у потойбічний світ. Не варто одружуватися — подружнє життя може не скластися. Не саджайте рослини — вони не приживуться або зів'януть.

Дівчина боїться впливу п'ятниці 13-те. Фото: freepik.com

Що можна і потрібно зробити у п'ятницю, 13-го

Рекомендовані дії:

Проведіть день у затишку та гармонії — у родинному колі або наодинці. Займіться самоочищенням: йога, медитація, читання, прогулянки. Догляд за тілом — легкі косметологічні процедури. Перегляд добрих фільмів, позитивна музика, ароматерапія. Уникайте натовпу, галасу, конфліктів.

Очищення простору від негативу. Фото: freepik.com

Три ритуали на удачу у п'ятницю, 13 червня 2025 року

1. Ритуал очищення енергії

Запаліть свічку, створіть дим з ладану або пахучого дерева. Стоячи в центрі кімнати, обведіть себе ароматом і уявіть, як він виводить негатив та приносить гармонію й спокій. Проговоріть вголос бажання і візуалізуйте його здійснення.

2. Медитація на реалізацію мрій

Візьміть аркуш і запишіть свої цілі. Запаліть свічку, влаштуйтесь зручно і медитуйте. Уявляйте себе в майбутньому, де ці цілі вже досягнуті. Відчуйте радість і впевненість.

3. Мішечок захисту та удачі

У маленький мішечок покладіть кристали (наприклад, аметист, обсидіан), лавровий лист, обереги. Тримаючи його в руках, проговоріть:

"Я захищений(а), я у безпеці. Усе погане проходить повз. Удача — зі мною!"

Дівчина з червоною свічкою. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку можуть отримати погані новини у п'ятницю, 13 червня.

Нагадаємо, також ми писали, якому знаку Зодіаку у ніч з 12 на 13 червня насниться пророчий сон, який змінить життя.