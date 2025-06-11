П'ятниця, 13 червня 2025 — що не можна робити та як уникнути нещасть

Небезпечна п'ятниця, 13 червня — що допоможе уникнути нещасть
П'ятниця, 13-те — містична дата, яка здавна викликає тривогу і навіть страх у багатьох людей по всьому світу. Саме поєднання п'ятого дня тижня та "чортової дюжини" породило численні прикмети, забобони й навіть реальні історичні події, що зміцнили її зловісну славу. У цей день багато хто помічає дрібні невдачі, збої в роботі техніки, дивні збіги — тому не дивно, що 13 червня варто бути обережними. Езотерики радять не лише уникати ризиків, а й дотримуватися певних правил, аби залучити удачу.
Що категорично не можна робити у п'ятницю, 13 червня, як краще провести цей день та які ритуали допоможуть захиститися від зла й залучити удачу — дізнавайтесь далі у статті.
Що не можна робити у п'ятницю, 13 червня 2025 року
Езотерики, астрологи та психологи радять уникати таких дій, аби не привернути до себе неприємності:
- Не починайте нових справ.
- Не укладайте угоди.
- Не змінюйте роботу.
- Не вирушайте в подорож.
- Уникайте походів до лазні.
- Не робіть стрижок та манікюру — це "обрізає" енергетику.
- Не беріть і не давайте грошей у борг.
- Уникайте дзеркал — вважається, що вони можуть відкрити портал у потойбічний світ.
- Не варто одружуватися — подружнє життя може не скластися.
- Не саджайте рослини — вони не приживуться або зів'януть.
Що можна і потрібно зробити у п'ятницю, 13-го
Рекомендовані дії:
- Проведіть день у затишку та гармонії — у родинному колі або наодинці.
- Займіться самоочищенням: йога, медитація, читання, прогулянки.
- Догляд за тілом — легкі косметологічні процедури.
- Перегляд добрих фільмів, позитивна музика, ароматерапія.
- Уникайте натовпу, галасу, конфліктів.
Три ритуали на удачу у п'ятницю, 13 червня 2025 року
1. Ритуал очищення енергії
Запаліть свічку, створіть дим з ладану або пахучого дерева. Стоячи в центрі кімнати, обведіть себе ароматом і уявіть, як він виводить негатив та приносить гармонію й спокій. Проговоріть вголос бажання і візуалізуйте його здійснення.
2. Медитація на реалізацію мрій
Візьміть аркуш і запишіть свої цілі. Запаліть свічку, влаштуйтесь зручно і медитуйте. Уявляйте себе в майбутньому, де ці цілі вже досягнуті. Відчуйте радість і впевненість.
3. Мішечок захисту та удачі
У маленький мішечок покладіть кристали (наприклад, аметист, обсидіан), лавровий лист, обереги. Тримаючи його в руках, проговоріть:
"Я захищений(а), я у безпеці. Усе погане проходить повз. Удача — зі мною!"
Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку можуть отримати погані новини у п'ятницю, 13 червня.
Нагадаємо, також ми писали, якому знаку Зодіаку у ніч з 12 на 13 червня насниться пророчий сон, який змінить життя.
Читайте Новини.LIVE!