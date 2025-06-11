Пятница, 13 июня 2025 — что нельзя делать и как избежать несчастий

Опасная пятница, 13 июня — что поможет избежать несчастий
Пятница, 13-е — мистическая дата, которая издавна вызывает тревогу и даже страх у многих людей по всему миру. Именно сочетание пятого дня недели и "чертовой дюжины" породило многочисленные приметы, суеверия и даже реальные исторические события, укрепившие ее зловещую славу. В этот день многие замечают мелкие неудачи, сбои в работе техники, странные совпадения — поэтому неудивительно, что 13 июня стоит быть осторожными. Эзотерики советуют не только избегать рисков, но и придерживаться определенных правил, чтобы привлечь удачу.
Что категорически нельзя делать в пятницу, 13 июня, как лучше провести этот день и какие ритуалы помогут защититься от зла и привлечь удачу — узнавайте далее в статье.
Что нельзя делать в пятницу, 13 июня 2025 года
Эзотерики, астрологи и психологи советуют избегать таких действий, чтобы не привлечь к себе неприятности:
- Не начинайте новых дел.
- Не заключайте сделки.
- Не меняйте работу.
- Не отправляйтесь в путешествие.
- Избегайте походов в баню.
- Не делайте стрижек и маникюра — это "обрезает" энергетику.
- Не берите и не давайте денег в долг.
- Избегайте зеркал — считается, что они могут открыть портал в потусторонний мир.
- Не стоит жениться — супружеская жизнь может не сложиться.
- Не сажайте растения — они не приживутся или завянут.
Что можно и нужно сделать в пятницу, 13-го
Рекомендуемые действия:
- Проведите день в уюте и гармонии — в кругу семьи или наедине.
- Займитесь самоочищением: йога, медитация, чтение, прогулки.
- Уход за телом — легкие косметологические процедуры.
- Просмотр добрых фильмов, позитивная музыка, ароматерапия.
- Избегайте толпы, шума, конфликтов.
Три ритуала на удачу в пятницу, 13 июня 2025 года
1. Ритуал очищения энергии
Зажгите свечу, создайте дым из ладана или пахучего дерева. Стоя в центре комнаты, обведите себя ароматом и представьте, как он выводит негатив и приносит гармонию и спокойствие. Проговорите вслух желание и визуализируйте его осуществление.
2. Медитация на реализацию мечты
Возьмите лист и запишите свои цели. Зажгите свечу, устройтесь удобно и медитируйте. Представляйте себя в будущем, где эти цели уже достигнуты. Почувствуйте радость и уверенность.
3. Мешочек защиты и удачи
В маленький мешочек положите кристаллы (например, аметист, обсидиан), лавровый лист, обереги. Держа его в руках, проговорите:
"Я защищен(а), я в безопасности. Все плохое проходит мимо. Удача — со мной!"
Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака могут получить плохие новости в пятницу, 13 июня.
Напомним, также мы писали, какому знаку Зодиака в ночь с 12 на 13 июня приснится пророческий сон, который изменит жизнь.
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