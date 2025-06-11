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Главная Праздники Опасная пятница, 13 июня — что поможет избежать несчастий

Опасная пятница, 13 июня — что поможет избежать несчастий

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Дата публикации 11 июня 2025 19:53
Пятница, 13 июня 2025 — что нельзя делать и как избежать несчастий
Загадочная девушка смотрит в камеру. Фото: freepik.com

Пятница, 13-е — мистическая дата, которая издавна вызывает тревогу и даже страх у многих людей по всему миру. Именно сочетание пятого дня недели и "чертовой дюжины" породило многочисленные приметы, суеверия и даже реальные исторические события, укрепившие ее зловещую славу. В этот день многие замечают мелкие неудачи, сбои в работе техники, странные совпадения — поэтому неудивительно, что 13 июня стоит быть осторожными. Эзотерики советуют не только избегать рисков, но и придерживаться определенных правил, чтобы привлечь удачу.

Что категорически нельзя делать в пятницу, 13 июня, как лучше провести этот день и какие ритуалы помогут защититься от зла и привлечь удачу — узнавайте далее в статье.

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Что нельзя делать в пятницу, 13 июня 2025 года

Эзотерики, астрологи и психологи советуют избегать таких действий, чтобы не привлечь к себе неприятности:

  1. Не начинайте новых дел.
  2. Не заключайте сделки.
  3. Не меняйте работу.
  4. Не отправляйтесь в путешествие.
  5. Избегайте походов в баню.
  6. Не делайте стрижек и маникюра — это "обрезает" энергетику.
  7. Не берите и не давайте денег в долг.
  8. Избегайте зеркал — считается, что они могут открыть портал в потусторонний мир.
  9. Не стоит жениться — супружеская жизнь может не сложиться.
  10. Не сажайте растения — они не приживутся или завянут.

 

Что нельзя делать в пятницу, 13 июня 2025 года
Девушка боится влияния пятницы 13-е. Фото: freepik.com

Что можно и нужно сделать в пятницу, 13-го

Рекомендуемые действия:

  1. Проведите день в уюте и гармонии — в кругу семьи или наедине.
  2. Займитесь самоочищением: йога, медитация, чтение, прогулки.
  3. Уход за телом — легкие косметологические процедуры.
  4. Просмотр добрых фильмов, позитивная музыка, ароматерапия.
  5. Избегайте толпы, шума, конфликтов.

 

Что можно и нужно сделать в пятницу, 13-го
Очищение пространства от негатива. Фото: freepik.com

Три ритуала на удачу в пятницу, 13 июня 2025 года

1. Ритуал очищения энергии

Зажгите свечу, создайте дым из ладана или пахучего дерева. Стоя в центре комнаты, обведите себя ароматом и представьте, как он выводит негатив и приносит гармонию и спокойствие. Проговорите вслух желание и визуализируйте его осуществление.

2. Медитация на реализацию мечты

Возьмите лист и запишите свои цели. Зажгите свечу, устройтесь удобно и медитируйте. Представляйте себя в будущем, где эти цели уже достигнуты. Почувствуйте радость и уверенность.

3. Мешочек защиты и удачи

В маленький мешочек положите кристаллы (например, аметист, обсидиан), лавровый лист, обереги. Держа его в руках, проговорите:

"Я защищен(а), я в безопасности. Все плохое проходит мимо. Удача — со мной!"

 

Три ритуала на удачу в пятницу, 13 июня 2025 года
Девушка с красной свечой. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака могут получить плохие новости в пятницу, 13 июня.

Напомним, также мы писали, какому знаку Зодиака в ночь с 12 на 13 июня приснится пророческий сон, который изменит жизнь.

приметы ритуалы запреты пятница 13-е 13 июня
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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