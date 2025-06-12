Народні прикмети п'ятниці 13-те 2025 — корисні поради

Підстригання нігтів і п'ятниця 13-те на календарі. Фото: колаж Новини.LIVE

У давні часи в народі існували прикмети, які пов’язані з п’ятницею 13-те і збереглися аж до сьогодні. Дізнайтеся, які народні прикмети існують цього дня та в що в давнину вірили наші предки, які намагалися уникати зайвих рухів у п’ятницю 13-те.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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У п’ятницю 13-те є багато народних прикмет, які, здебільшого, стосуються віри в поганий вплив на життя цього дня. Дізнайтеся, чого варто уникати в п’ятницю 13-те і які прикмети існують цього дня в народі, згідно з якими варто його проживати.

П'ятниця 13-те на календарі. Фото: Dan

Які народні прикмети існують у п’ятницю 13-те

Відповідно до народних прикмет, у п’ятницю 13-те категорично забороняється робити манікюр. У народі вірять, що підстригання нігтів цього забобонного дня може скоротити життя тієї людини, яка цим займається.

Якщо вам щось наснилося в ніч з 12 на 13-те, ні в якому разі нікому про це не розповідайте. Вважається, що сон проти п’ятниці 13-го, який ви розповісте хоч комусь, може позбавити вас частини життєвих сил і зробити вас слабкими.

Будь-які думки і слова цього дня мають особливий вплив і можуть швидко втілитися в реальне життя, тому варто бути з ними обережними. А ось ворожіння цього дня, навпаки, вважалося сприятливим. Справа в тому, що в п’ятницю 13-те навколо вирує потужна енергетика.

А ось тим, у кого є своя городня чи садова ділянка, краще цього дня не виходити на них, а, тим паче, не садити там рослини. Згідно з народними прикметами, культури, які ви посадите в п’ятницю 13-те, будуть погано рости. Тому краще відкласти це на інший день.

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