Народные приметы пятницы 13-е 2025 — полезные советы

Подстригание ногтей и пятница 13-е на календаре. Фото: коллаж Новини.LIVE

В давние времена в народе существовали приметы, которые связаны с пятницей 13-е и сохранились вплоть до сегодняшнего дня. Узнайте, какие народные приметы существуют в этот день и во что в древности верили наши предки, которые старались избегать лишних движений в пятницу 13-е.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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В пятницу 13-е есть много народных примет, которые, в основном, касаются веры в плохое влияние на жизнь в этот день. Узнайте, чего стоит избегать в пятницу 13-е и какие приметы существуют в этот день в народе, согласно которым стоит его проживать.

Пятница 13-е на календаре. Фото: Dan

Какие народные приметы существуют в пятницу 13-е

Согласно народным приметам, в пятницу 13-е категорически запрещается делать маникюр. В народе верят, что подстригание ногтей в этот суеверный день может сократить жизнь того человека, который этим занимается.

Если вам что-то приснилось в ночь с 12 на 13-е, ни в коем случае никому об этом не рассказывайте. Считается, что сон на пятницу 13-го, который вы расскажете хоть кому-то, может лишить вас части жизненных сил и сделать вас слабыми.

Любые мысли и слова в этот день имеют особое влияние и могут быстро воплотиться в реальную жизнь, поэтому стоит быть с ними осторожными. А вот гадание в этот день, наоборот, считалось благоприятным. Дело в том, что в пятницу 13-е вокруг бурлит мощная энергетика.

А вот тем, у кого есть свой огородный или садовый участок, лучше в этот день не выходить на них, а, тем более, не сажать там растения. Согласно народным приметам, культуры, которые вы посадите в пятницу 13-е, будут плохо расти. Поэтому лучше отложить это на другой день.

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