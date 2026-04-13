Фінансовий Таро гороскоп на тиждень 13-19 квітня 2026: яким знакам Зодіаку щаститиме

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро привідкрили завісу майбутнього на тиждень з 13 по 19 квітня й назвали головних щасливчиків, яким чекати на велику фінансову удачу. Ці знаки Зодіаку вже зовсім скоро можуть відчути, як гроші буквально знаходять до них дорогу.

Новини.LIVE розповідає, кому ж з представників зодіакального кола вдасться примножити статки на цьому тижні.

Водолій — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" говорить про раптовий фінансовий шанс: вигідна пропозиція, повернення боргу або несподіваний бонус. Якщо вам пропонують щось нове, варто придивитися уважніше. Не відтягуйте рішення.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Ви можете отримати гроші за роботу, яку вже давно виконали, або побачити реальні плоди своїх зусиль. Можливе підвищення доходу або додаткове джерело прибутку. Це також хороший тиждень для покупок, інвестицій у себе чи дім.

Рак — карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" обіцяє вам нові можливості. Важливо не проґавити цей момент, бо він може стати початком великого фінансового зростання. Дійте швидко і практично, не відкладайте ідеї на потім.

Скорпіон — карта Таро "Сімка Пентаклів" (перевернута)

Ви можете значно примножити свої прибутки, але є нюанс. Перевернута "Сімка Пентаклів" вказує на нетерплячість або сумніви, які можуть завадити заробити більше. Не спішіть і не кидайте справу на півдорозі.

Козеріг — карта Таро "Король Пентаклів"

"Король Пентаклів" каже про контроль над фінансами, стабільність і великі можливості. Ви можете укласти вигідну угоду, отримати підтримку впливової людини або значно покращити своє фінансове становище. Це період, коли варто діяти як стратег: планувати, рахувати і приймати зважені рішення.

Також ділимося іншими цікавими пророцтвами карт Таро

Кому зі знаків Зодіаку не щаститиме з грошима у квітні.

Хто зі знаків Зодіаку вирветься із застою у квітні.

Яким знакам Зодіаку варто подбати про себе в квітні.