Финансовый Таро гороскоп на неделю 13-19 апреля 2026: каким знакам Зодиака будет везти

Гадание на картах Таро.

Мистические карты Таро приоткрыли завесу будущего на неделю с 13 по 19 апреля и назвали главных счастливчиков, которым ждать большой финансовой удачи. Эти знаки Зодиака уже совсем скоро могут почувствовать, как деньги буквально находят к ним дорогу.

Новини.LIVE рассказывает, кому же из представителей зодиакального круга удастся приумножить состояние на этой неделе.

Водолей — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит о внезапном финансовом шансе: выгодное предложение, возврат долга или неожиданный бонус. Если вам предлагают что-то новое, стоит присмотреться внимательнее. Не оттягивайте решение.

Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Вы можете получить деньги за работу, которую уже давно выполнили, или увидеть реальные плоды своих усилий. Возможно повышение дохода или дополнительный источник прибыли. Это также хорошая неделя для покупок, инвестиций в себя или дом.

Рак — карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" обещает вам новые возможности. Важно не упустить этот момент, потому что он может стать началом большого финансового роста. Действуйте быстро и практично, не откладывайте идеи на потом.

Скорпион — карта Таро "Семерка Пентаклей" (перевернутая)

Вы можете значительно приумножить свои доходы, но есть нюанс. Перевернутая "Семерка Пентаклей" указывает на нетерпеливость или сомнения, которые могут помешать заработать больше. Не спешите и не бросайте дело на полпути.

Козерог — карта Таро "Король Пентаклей"

"Король Пентаклей" говорит о контроле над финансами, стабильности и больших возможностях. Вы можете заключить выгодную сделку, получить поддержку влиятельного человека или значительно улучшить свое финансовое положение. Это период, когда стоит действовать как стратег: планировать, считать и принимать взвешенные решения.

