З першим днем літа 2025 — найкращі привітання у листівках, віршах і прозі

Молода щаслива жінка з квітами посеред поля влітку. Фото: Pinterest

Сьогодні, першого червня 2025 року, починається довгоочікуване літо, тому саме час сказати рідним і близьким теплі слова. Ми розповідаємо, як можна від усієї душі привітати з першим днем літа у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до цього дня.

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Як привітати з першим днем літа у віршах

А літечко несе тепло і ласку.

Все в дивних квітах, в барвах, у красі.

У кожній квіточці я бачу казку

І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.

Співає птах на гілочці калини,

Ховаються в плакучих вербах сни…

І раптом теплий дощик серед днини,

Надвечір місяць випливе ясний

І попливе, щоб зорі рахувати.

Затихне все: і поле, і гаї…

І люди теж підуть відпочивати,

Лиш тільки не затихнуть солов’ї.

***

Природа — це насправді диво,

А літо — це п’янка пора.

В довкіллі тепло і красиво,

І вітру чарівного гра.

У синім небі пташка плине,

Біленька хмарочка пливе.

Пташина пісня всюди лине

І казка у лісах живе.

То дощ вперіщить враз раптово,

То сонце знову засія.

Буяє в квіточках чудово

Земля ріднесенька моя.

***

Нехай перший день літа подарує вам щастя,

Добро і везіння вам принесе.

Бажання і плани нехай здійсняться,

А яке ваше життя ллється без бід і турбот.

Нехай сонячний промінчик для вас посміхнеться,

Нехай пісеньку літа для вас проспіває.

Нехай ваш смуток пропаде, пронесеться,

А вічне щастя навіки засяє!

Як можна привітати з першим днем літа у прозі

Нехай це літо принесе вам багато світла, тепла, сонця, незабутніх моментів і, звичайно ж, мирного неба. Бажаю, щоб кожен ваш день був сповнений радістю, яскравими емоціями і новими враженнями! Вітаю вас із першим днем літа!

***

Вітаю вас із першим днем літа! Нехай воно буде найкращим у вашому житті! Бажаю міцного здоров’я, щастя, радості, успіхів і мирного неба над головою!

***

Від усієї душі вітаю вас із першим днем літа! Бажаю, щоб кожен день вашого життя був наповнений радісними моментами! Нехай це літо принесе нам всім миру і злагоду!

Найкращі привітання з першим днем літа у листівках

Привітання з першим днем літа. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з першим днем літа. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з першим днем літа. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з першим днем літа. Фото ілюстративне: Pinterest

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