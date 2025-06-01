З першим днем літа 2025 — найкращі привітання у листівках, віршах і прозі

Перший день літа 2025 в Україні — теплі привітання у листівках
Сьогодні, першого червня 2025 року, починається довгоочікуване літо, тому саме час сказати рідним і близьким теплі слова. Ми розповідаємо, як можна від усієї душі привітати з першим днем літа у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до цього дня.
Як привітати з першим днем літа у віршах
А літечко несе тепло і ласку.
Все в дивних квітах, в барвах, у красі.
У кожній квіточці я бачу казку
І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.
Співає птах на гілочці калини,
Ховаються в плакучих вербах сни…
І раптом теплий дощик серед днини,
Надвечір місяць випливе ясний
І попливе, щоб зорі рахувати.
Затихне все: і поле, і гаї…
І люди теж підуть відпочивати,
Лиш тільки не затихнуть солов’ї.
***
Природа — це насправді диво,
А літо — це п’янка пора.
В довкіллі тепло і красиво,
І вітру чарівного гра.
У синім небі пташка плине,
Біленька хмарочка пливе.
Пташина пісня всюди лине
І казка у лісах живе.
То дощ вперіщить враз раптово,
То сонце знову засія.
Буяє в квіточках чудово
Земля ріднесенька моя.
***
Нехай перший день літа подарує вам щастя,
Добро і везіння вам принесе.
Бажання і плани нехай здійсняться,
А яке ваше життя ллється без бід і турбот.
Нехай сонячний промінчик для вас посміхнеться,
Нехай пісеньку літа для вас проспіває.
Нехай ваш смуток пропаде, пронесеться,
А вічне щастя навіки засяє!
Як можна привітати з першим днем літа у прозі
Нехай це літо принесе вам багато світла, тепла, сонця, незабутніх моментів і, звичайно ж, мирного неба. Бажаю, щоб кожен ваш день був сповнений радістю, яскравими емоціями і новими враженнями! Вітаю вас із першим днем літа!
***
Вітаю вас із першим днем літа! Нехай воно буде найкращим у вашому житті! Бажаю міцного здоров’я, щастя, радості, успіхів і мирного неба над головою!
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Від усієї душі вітаю вас із першим днем літа! Бажаю, щоб кожен день вашого життя був наповнений радісними моментами! Нехай це літо принесе нам всім миру і злагоду!
Найкращі привітання з першим днем літа у листівках
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