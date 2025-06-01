С первым днем лета 2025 — самые лучшие поздравления в открытках, стихах и прозе

Первый день лета 2025 в Украине — теплые поздравления в открытках
Сегодня, первого июня 2025 года, начинается долгожданное лето, поэтому самое время сказать родным и близким теплые слова. Мы рассказываем, как можно от всей души поздравить с первым днем лета в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений к этому дню.
Как поздравить с первым днем лета в стихах
А літечко несе тепло і ласку.
Все в дивних квітах, в барвах, у красі.
У кожній квіточці я бачу казку
І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.
Співає птах на гілочці калини,
Ховаються в плакучих вербах сни…
І раптом теплий дощик серед днини,
Надвечір місяць випливе ясний
І попливе, щоб зорі рахувати.
Затихне все: і поле, і гаї…
І люди теж підуть відпочивати,
Лиш тільки не затихнуть солов’ї.
***
Природа — це насправді диво,
А літо — це п’янка пора.
В довкіллі тепло і красиво,
І вітру чарівного гра.
У синім небі пташка плине,
Біленька хмарочка пливе.
Пташина пісня всюди лине
І казка у лісах живе.
То дощ вперіщить враз раптово,
То сонце знову засія.
Буяє в квіточках чудово
Земля ріднесенька моя.
***
Нехай перший день літа подарує вам щастя,
Добро і везіння вам принесе.
Бажання і плани нехай здійсняться,
А яке ваше життя ллється без бід і турбот.
Нехай сонячний промінчик для вас посміхнеться,
Нехай пісеньку літа для вас проспіває.
Нехай ваш смуток пропаде, пронесеться,
А вічне щастя навіки засяє!
Как можно поздравить с первым днем лета в прозе
Пусть это лето принесет вам много света, тепла, солнца, незабываемых моментов и, конечно же, мирного неба. Желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен радостью, яркими эмоциями и новыми впечатлениями! Поздравляю вас с первым днем лета!
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Поздравляю вас с первым днем лета! Пусть оно будет самым лучшим в вашей жизни! Желаю крепкого здоровья, счастья, радости, успехов и мирного неба над головой!
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От всей души поздравляю вас с первым днем лета! Желаю, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен радостными моментами! Пусть это лето принесет нам всем мира и согласия!
Самые лучшие поздравления с первым днем лета в открытках
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