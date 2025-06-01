С первым днем лета 2025 — самые лучшие поздравления в открытках, стихах и прозе

Молодая счастливая женщина с цветами посреди поля летом. Фото: Pinterest

Сегодня, первого июня 2025 года, начинается долгожданное лето, поэтому самое время сказать родным и близким теплые слова. Мы рассказываем, как можно от всей души поздравить с первым днем лета в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений к этому дню.

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Как поздравить с первым днем лета в стихах

А літечко несе тепло і ласку.

Все в дивних квітах, в барвах, у красі.

У кожній квіточці я бачу казку

І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.

Співає птах на гілочці калини,

Ховаються в плакучих вербах сни…

І раптом теплий дощик серед днини,

Надвечір місяць випливе ясний

І попливе, щоб зорі рахувати.

Затихне все: і поле, і гаї…

І люди теж підуть відпочивати,

Лиш тільки не затихнуть солов’ї.

***

Природа — це насправді диво,

А літо — це п’янка пора.

В довкіллі тепло і красиво,

І вітру чарівного гра.

У синім небі пташка плине,

Біленька хмарочка пливе.

Пташина пісня всюди лине

І казка у лісах живе.

То дощ вперіщить враз раптово,

То сонце знову засія.

Буяє в квіточках чудово

Земля ріднесенька моя.

***

Нехай перший день літа подарує вам щастя,

Добро і везіння вам принесе.

Бажання і плани нехай здійсняться,

А яке ваше життя ллється без бід і турбот.

Нехай сонячний промінчик для вас посміхнеться,

Нехай пісеньку літа для вас проспіває.

Нехай ваш смуток пропаде, пронесеться,

А вічне щастя навіки засяє!

Как можно поздравить с первым днем лета в прозе

Пусть это лето принесет вам много света, тепла, солнца, незабываемых моментов и, конечно же, мирного неба. Желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен радостью, яркими эмоциями и новыми впечатлениями! Поздравляю вас с первым днем лета!

***

Поздравляю вас с первым днем лета! Пусть оно будет самым лучшим в вашей жизни! Желаю крепкого здоровья, счастья, радости, успехов и мирного неба над головой!

***

От всей души поздравляю вас с первым днем лета! Желаю, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен радостными моментами! Пусть это лето принесет нам всем мира и согласия!

Самые лучшие поздравления с первым днем лета в открытках

Поздравление с первым днем лета. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с первым днем лета. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с первым днем лета. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с первым днем лета. Фото иллюстративное: Pinterest

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