М'ясопусна батьківська субота 2025 — що категорично не можна робити на поминальні дні

Вірянка, яка запалює свічку в церкві. Фото: Freepik

Наближається М’ясопусна батьківська субота, яка цього року припадає на 22 лютого, а тому настав час дізнатися про певні речі, які пов’язані із нею. Зокрема, ми розповідаємо, що варто робити, а чим категорично не можна займатися цього дня, щоб не заподіяти лиха.

Новини.LIVE розповідає детально про головні моменти цього дня.

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Чому батьківська субота називається М’ясопусною

М’ясопусна субота, яка також називається Вселенською батьківською суботою, цього року припадає за тиждень до початку Великого посту. Її так називають через те, що вона збігається з М’ясопусним тижнем, тобто, часом, коли люди перестають їсти страви з м’яса перед Масницею, тобто, в 2025 році перед 25 лютого.

Вірянка біля свічок у церкві. Фото: Pixabay

Що не можна робити у М’ясопусну батьківську суботу

У поминальну суботу категорично не можна сваритися, говорити погані слова і ображати людей, адже вважається, що так можна сильно нашкодити. Ще не можна займатися важкою фізичною працею, особливо, в першу половину доби, коли в церкві віряни перебувають на службі.

Категорично не можна цього дня влаштовувати гучні заходи, адже М’ясопусна батьківська субота присвячена пам’яті покійних, а тому всілякі танці та святкування недоречні. Якщо цього дня хтось просить про допомогу, не варто йому відмовляти.

І, нарешті, не можна залишати продукти на могилах, адже за церковними канонами їжа потрібна живим, тим, хто цього потребує.

Які традиції існують у М’ясопусну батьківську суботу

Цього дня потрібно поминати тих, кого з нами немає, у церкві, куди слід віддавати записки з іменами цих людей і молитися за упокій їхніх душ. Вдома на стіл обов’язково варто поставити кутю як головну страву поминального дня і млинці.

Після богослужіння люди йдуть на кладовища і прибирають на могилах, а ввечері влаштовують поминальну вечерю з великою, але непарною кількістю страв. І обов’язково в поминальну суботу треба бути спокійними і тихими.

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