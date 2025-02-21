Мясопустная родительская суббота 2025 — что категорически нельзя делать на поминальные дни

Первая Родительская суббота 2025 — что нельзя делать на поминки
Приближается Мясопустная родительская суббота, которая в этом году приходится на 22 февраля, а потому пришло время узнать об определенных вещах, которые связаны с ней. В частности, мы рассказываем, что стоит делать, а чем категорически нельзя заниматься в этот день, чтобы не причинить беды.
Новини.LIVE рассказывает подробно о главных моментах этого дня.
Почему родительская суббота называется Мясопустной
Мясопустная суббота, которая также называется Вселенской родительской субботой, в этом году приходится за неделю до начала Великого поста. Ее так называют из-за того, что она совпадает с Мясопустной неделей, то есть, временем, когда люди перестают есть блюда из мяса перед Масленицей, то есть, в 2025 году перед 25 февраля.
Что нельзя делать в Мясопустную родительскую субботу
В поминальную субботу категорически нельзя ссориться, говорить плохие слова и обижать людей, ведь считается, что так можно сильно навредить. Еще нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, особенно, в первую половину суток, когда в церкви верующие находятся на службе.
Категорически нельзя в этот день устраивать шумные мероприятия, ведь Мясопустная родительская суббота посвящена памяти усопших, а потому всевозможные танцы и празднования неуместны. Если в этот день кто-то просит о помощи, не стоит ему отказывать.
И, наконец, нельзя оставлять продукты на могилах, ведь по церковным канонам еда нужна живым, тем, кто в этом нуждается.
Какие традиции существуют в Мясопустную родительскую субботу
В этот день нужно поминать тех, кого с нами нет, в церкви, куда следует отдавать записки с именами этих людей и молиться за упокой их душ. Дома на стол обязательно стоит поставить кутью как главное блюдо поминального дня и блины.
После богослужения люди идут на кладбища и убирают на могилах, а вечером устраивают поминальный ужин с большим, но нечетным количеством блюд. И обязательно в поминальную субботу надо быть спокойными и тихими.
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