Вихідні у лютому 2025 – скільки днів можна відпочивати від роботи

Робоча нарада. Фото: Unsplash

Лютий хоч і найкоротший місяць у році, але дає змогу достатньо відпочити від робочих змін. У 2025-му кількість вихідних чітко врегульована, принаймні в державному секторі, оскільки свята, які припадають на будні — це не причина для додаткового звільнення від трудової діяльності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки українці працюватимуть у лютому 2025 року.

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Скільки вихідних буде в лютому

Оскільки в умовах воєнного стану додаткові вихідні, окрім суботи і неділі, не передбачені законом, то наші громадяни зможуть відпочивати від роботи лише вісім днів протягом 28-денного місяця (2025 рік не є високосним). Вихідні в лютому припадають на такі дати:

1 лютого (субота);

2 лютого (неділя);

8 лютого (субота);

9 лютого (неділя);

15 лютого (субота);

16 лютого (неділя);

22 лютого (субота);

23 лютого (неділя).

Виходить, українці працюватимуть 20 повних днів, а саме: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 і 28 лютого. Це важливо знати працівникам, у яких зарплата залежить від кількості відпрацьованих днів, адже чим більше вихідних у місяці, тим менший дохід.

Зауважимо, відколи триває повномасштабна війна в Україні, діє закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Згідно з його нормами, додаткові дні відпочинку за свята у будні не передбачені, як було раніше. Так само не переносять вихідний на п’ятницю/понеділок у разі державного свята в суботу чи неділю.

Проте ці правила поширюються на державний сектор, а приватні підприємці з найманими працівниками можуть оптимізувати графік роботи відповідно до ситуації. Компанії не зобов’язані дотримуватися базового графіку з вихідними суто в суботу/неділю, а мають право на власний розсуд ухвалювати рішення щодо додаткових днів відпочинку для персоналу.

Нагадаємо, українське законодавство не забороняє роботодавцям наймати працівників на один місяць на підставі строкового трудового договору. Хоча зазвичай працевлаштування відбувається на основі безстрокового контракту.

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