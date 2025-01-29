Выходные в феврале 2025 – сколько дней можно отдыхать от работы

Рабочее совещание. Фото: Unsplash

Февраль хоть и самый короткий месяц в году, но позволяет достаточно отдохнуть от рабочих смен. В 2025-м количество выходных четко урегулировано, по крайней мере в государственном секторе, поскольку праздники, которые приходятся на будни — это не причина для дополнительного освобождения от трудовой деятельности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько украинцы будут работать в феврале 2025 года.

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Сколько выходных будет в феврале

Поскольку в условиях военного положения дополнительные выходные, кроме субботы и воскресенья, не предусмотрены законом, то наши граждане смогут отдыхать от работы только восемь дней в течение 28-дневного месяца (2025 год не является високосным). Выходные в феврале приходятся на такие даты:

1 февраля (суббота);

2 февраля (воскресенье);

8 февраля (суббота);

9 февраля (воскресенье);

15 февраля (суббота);

16 февраля (воскресенье);

22 февраля (суббота);

23 февраля (воскресенье).

Выходит, украинцы будут работать 20 полных дней, а именно: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 и 28 февраля. Это важно знать сотрудникам, у которых зарплата зависит от количества отработанных дней, ведь чем больше выходных в месяце, тем меньше доход.

Отметим, с тех пор как продолжается полномасштабная война в Украине, действует закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Согласно его нормам, дополнительные дни отдыха за праздники в будни не предусмотрены, как было раньше. Плюс не переносят выходной на пятницу/понедельник в случае государственного праздника в субботу или воскресенье.

Впрочем, эти правила распространяются на государственный сектор, а частные предприниматели с наемными сотрудниками могут оптимизировать график работы в соответствии с ситуацией. Компании не обязаны придерживаться базового графика с выходными исключительно в субботу/воскресенье, а имеют право по собственному усмотрению принимать решение о дополнительных днях отдыха для персонала.

Напомним, украинское законодательство не запрещает работодателям нанимать сотрудников на один месяц на основании срочного трудового договора. Хотя обычно трудоустройство происходит на основе бессрочного контракта.

Также мы писали, что современная молодежь Украины выбирает востребованные профессии, которые соответствуют глобальным тенденциям. В 2025 году популярными будут оставаться технологические, креативные и экологические специальности.