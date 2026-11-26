Жінка з картами Таро та старовинним кубком. Фото: Pinterest

Поки одні підбиватимуть підсумки 2026 року та готуватимуться до новорічних свят, у житті одного знака Зодіаку розгортатимуться справді захопливі події. Карти Таро пророкують йому одразу кілька приємних сюрпризів у грудні.

Таро-прогноз зробила відома астрологиня й тарологиня Анжела Перл на своєму YouTube-каналі, передає Новини.LIVE.

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Якому знаку Зодіаку карти Таро пророкують щасливий грудень 2026

Щасливчиками останнього місяця року стануть Леви. Їм випали карти, що віщують активний рух уперед та нові можливості.

"Король Жезлів" і "Маг" закликають брати ініціативу у свої руки та демонструвати таланти. Водночас "Десятка Мечів" обіцяє завершення непростого життєвого періоду. Ви нарешті зможете залишити в минулому те, що тривалий час забирало ваші сили.

Любовний Таро-прогноз на грудень 2026 для Левів

Особливо щедрим на приємні сюрпризи грудень буде в особистому житті. "Туз Кубків" віщує зародження сильних почуттів, а "Лицар Кубків" обіцяє романтичні побачення.

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В розкладі Анжели Перл двічі з'явився "Паж Кубків". Тож на вас можуть чекати несподівані компліменти та подарунки. Не виключено, що хтось, кому ви давно небайдужі, нарешті наважиться проявити свої почуття. Самотні Леви мають шанс закрутити роман ще до Нового року, а ті, хто вже має другу половинку, можуть перейти на новий етап у стосунках.

Фінансовий Таро-прогноз для Левів на грудень 2026

У грошових та професійних справах також намічаються приємні зміни. "Трійка Пентаклів" віщує плідну співпрацю, а "Двійка Жезлів" відкриває перспективи для розвитку бізнесу та укладання вигідних угод.

"Шістка Пентаклів" обіцяє фінансові надходження та подарунки. Важливу роль у ваших справах може відіграти жінка, на яку вказує "Королева Пентаклів".

Чому Левам варто готуватися до переїзду в грудні 2026

Однією з найцікавіших карт грудневого розкладу стала "Шістка Мечів". Вона віщує зміни на краще, які можуть бути пов'язані з новим житлом, роботою або подорожжю.

"Лицар Мечів" та "Вісімка Жезлів" вказують на стрімкий розвиток подій. Тож не дивуйтеся, якщо посеред передсвяткових приготувань вам доведеться терміново збирати валізи.

А "Дев'ятка Кубків" обіцяє задоволення від життя та можливість потішити себе тим, про що ви давно мріяли. Дозвольте собі насолодитися результатами своїх зусиль та зустріти 2027 рік із радістю.

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