Женщина с картами Таро и старинным кубком. Фото: Pinterest

Пока одни будут подводить итоги 2026 года и готовиться к новогодним праздникам, в жизни одного знака Зодиака развернутся поистине захватывающие события. Карты Таро предсказывают ему сразу несколько приятных сюрпризов в декабре.

Таро-прогноз сделала известная астролог и таролог Анжела Перл на своем YouTube-канале, передает Новини.LIVE.

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Какому знаку Зодиака карты Таро предсказывают счастливый декабрь 2026 года

Счастливчиками последнего месяца года станут Львы. Им выпали карты, предвещающие активное движение вперед и новые возможности.

"Король Жезлов" и "Маг" призывают брать инициативу в свои руки и демонстрировать таланты. В то же время "Десятка Мечей" обещает завершение непростого жизненного периода. Вы наконец сможете оставить в прошлом то, что долгое время отнимало у вас силы.

Любовный Таро-прогноз на декабрь 2026 года для Львов

Особенно щедрым на приятные сюрпризы декабрь будет в личной жизни. "Туз Кубков" предвещает зарождение сильных чувств, а "Рыцарь Кубков" обещает романтические свидания.

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В раскладе Анжелы Перл дважды появился "Паж Кубков". Так что вас могут ждать неожиданные комплименты и подарки. Не исключено, что кто-то, кому вы давно небезразличны, наконец решится проявить свои чувства. Одинокие Львы имеют шанс завязать роман еще до Нового года, а те, у кого уже есть вторая половинка, могут перейти на новый этап в отношениях.

Финансовый Таро-прогноз для Львов на декабрь 2026

В денежных и профессиональных делах также намечаются приятные перемены. "Тройка Пентаклей" предвещает плодотворное сотрудничество, а "Двойка Жезлов" открывает перспективы для развития бизнеса и заключения выгодных сделок.

"Шестерка Пентаклей" обещает финансовые поступления и подарки. Важную роль в ваших делах может сыграть женщина, на которую указывает "Королева Пентаклей".

Почему Львам стоит готовиться к переезду в декабре 2026 года

Одной из самых интересных карт декабрьского расклада стала "Шестерка Мечей". Она предвещает перемены к лучшему, которые могут быть связаны с новым жильем, работой или путешествием.

"Рыцарь Мечей" и "Восьмерка Жезлов" указывают на стремительное развитие событий. Поэтому не удивляйтесь, если посреди предпраздничных приготовлений вам придется срочно собирать чемоданы.

А "Девятка Кубков" обещает удовольствие от жизни и возможность порадовать себя тем, о чем вы давно мечтали. Позвольте себе насладиться результатами своих усилий и встретить 2027 год с радостью.

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