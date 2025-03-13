Коридор затемнень 14-29 березня 2025 — який знак Зодіаку втратить усі ілюзії

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже у цю п'ятницю, 14 березня, розпочинається доленосна астрологічна подія — місячне затемнення, яке відкриє коридор затемнень. А 29 березня він закриється сонячним затемненням. У цей період космічна енергія змусить один знак Зодіаку переглянути власні переконання, прощатися з ілюзіями та відкривати очі на реальність.

Хто з представників зодіакального кола нарешті зніме рожеві окуляри, щоб побачити світ та події такими, які вони є, дізнавайтесь у нашому прогнозі.

Читайте також:

Хто нарешті побачить правду у коридор затемнень

На цей раз головними героями астрологічного сценарію стануть Риби. Саме ці представники Зодіакального кола одні з найбільших мрійників, які часто бачать світ крізь призму ідеалізму, але коридор затемнень змусить їх побачити людей та ситуації без прикрас. Це буде період істини, коли всі приховані аспекти життя раптово вийдуть на світло.

За прогнозами астрологів, деяким Рибам доведеться стикнутися з серйозним розчаруванням. Прийдешнє затемнення не залишить місця самообману, а правду стане неможливо ігнорувати. Інтуїція допоможе зрозуміти, хто у вашому житті дійсно вартий довіри.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Коридор затемнень – непростий, але цінний період для Риб. Прозріння може бути болючим, але саме воно допоможе відкрити двері до справжнього щастя та гармонії. Не варто боятися реальності, вона набагато краща, ніж прикрашена ілюзія.

Астрологи радять не спішити з висновками та не впадати в паніку. Цей час потребує спокійного аналізу, а не різких дій. Не бійтеся відпустити те, що вже не служить вашому добробуту, і дозвольте собі будувати нове життя – на основі істини.

Раніше ми писали, що слід обов'язково викинути до початку коридору затемнень, щоб уникнути нещасть.

Нагадаємо, ми ділилися, як пережити без потрясінь Криваву повню у Діві та використати енергію Місяця, щоб залучити у життя удачу.

Також ми розповідали, яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить в коридор затемнень 14-29 березня.