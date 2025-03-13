Коридор затмений 14-29 марта 2025 — какой знак Зодиака потеряет все иллюзии

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в эту пятницу, 14 марта, начинается судьбоносное астрологическое событие — лунное затмение, которое откроет коридор затмений. А 29 марта он закроется солнечным затмением. В этот период космическая энергия заставит один знак Зодиака пересмотреть собственные убеждения, попрощаться с иллюзиями и открыть глаза на реальность.

Кто из представителей зодиакального круга в коридор затемнений 14-29 марта наконец снимет розовые очки, чтобы увидеть мир и события такими, какие они есть, узнайте в нашем прогнозе.

Читайте также:

Кто наконец увидит правду во время коридора затмений

На этот раз главными героями астрологического сценария станут Рыбы. Именно эти представители Зодиакального круга одни из самых больших мечтателей, которые часто видят мир сквозь призму идеализма, но коридор затмений заставит их увидеть людей и ситуации без прикрас. Это будет период истины, когда все скрытые аспекты жизни внезапно выйдут на свет.

По прогнозам астрологов, некоторым Рыбам придется столкнуться с серьезным разочарованием. Грядущее затмение не оставит места самообману, а правду станет невозможно игнорировать. Поможет понять, кто в вашей жизни действительно достоин доверия сверхострая интуиция.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Коридор затмений — непростой, но ценный период для Рыб. Прозрение может быть болезненным, но именно оно поможет открыть дверь к настоящему счастью и гармонии.

Поэтому, астрологи советуют не спешить с выводами и не впадать в панику. Это время требует спокойного анализа, а не резких действий. Не бойтесь отпустить то, что уже не служит вашему благополучию, и позвольте себе строить новую жизнь — на основе истины.

Ранее мы писали, что следует обязательно выбросить до начала коридора затмений, чтобы избежать несчастий.

Напомним, мы делились, как пережить без потрясений Кровавое полнолуние в Деве и использовать энергию Луны, чтобы привлечь в жизнь удачу.

Также мы рассказывали, каким знакам Зодиака невероятно повезет в коридор затмений 14-29 марта.