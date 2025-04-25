З Днем доньки 2025 — ніжні привітання у листівках, віршах і прозі

Молода жінка з донькою на фотосесії. Фото: Freepik

Сьогодні, 25 квітня 2025 року, українці відзначають чудове свято — День доньки, тому саме час сказати своїй маленькій принцесі приємні слова. Ми розповідаємо, як можна привітати дочку з цим днем у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до свята.

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Як привітати дочку з Днем доньки у віршах

Доню рідна, мила кровинка,

Ми тобі віддали серця половинку.

Будь завжди щасливою, доброю і простою,

Щирою та чесною, з люблячою душею.

З Днем доньки тебе вітаємо з любов’ю —

Краси та молодості, радості та здоров’я!

***

Моя донечко мила,

Ти — промінчик золотий,

В тобі вся моя сила,

Ти — мій скарб дорогий.

Твої очі — як зорі,

Усмішка — як весна,

Ти — щастя неповторне,

Моя доля ясна.

***

Люба наша донечко,

Сяй, неначе сонечко,

Як веселка, вигравай,

Як промінчик, зігрівай!

Щебечи, неначе пташка,

Розквітай, як та ромашка,

Як тополька, будь струнка,

Як струмочок, будь дзвінка,

Будь, неначе вир, бурхлива!

Люба доню, будь щаслива!

Як можна привітати з Днем доньки у прозі

Люба донечко! Я тебе вітаю з цим чудовим святом! Нехай у твоєму житті ніколи не буде суму і печалі. Будь завжди здоровою і щасливою, а ми з татом завжди будемо поруч! З Днем доньки!

***

Доню, я тебе вітаю з Днем доньки! Бажаю тобі справжнього щастя, міцного здоров’я, світлих і радісних днів і відданих друзів поруч! Ми тебе дуже любимо! Зі святом!

***

Доця, ти — наша опора і радість, наш промінчик сонця, наша втіха! Ми вдячні за те, що ти у нас є! Бажаємо тобі щастя і здоров’я! Пам’ятай, що ми з татом тебе дуже любимо і завжди будемо на твоєму боці! З Днем доньки тебе, наше сонечко!

Найкращі привітання з Днем доньки у листівках

Привітання з Днем доньки. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем доньки. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем доньки. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем доньки. Фото ілюстративне: Pinterest

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