С Днем дочери 2025 — нежные поздравления в открытках, стихах и прозе

Молодая женщина с дочерью на фотосессии. Фото: Freepik

Сегодня, 25 апреля 2025 года, украинцы отмечают замечательный праздник — День дочери, поэтому самое время сказать своей маленькой принцессе приятные слова. Мы рассказываем, как можно поздравить дочь с этим днем в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений к празднику.

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Как поздравить дочь с Днем дочери в стихах

Доню рідна, мила кровинка,

Ми тобі віддали серця половинку.

Будь завжди щасливою, доброю і простою,

Щирою та чесною, з люблячою душею.

З Днем доньки тебе вітаємо з любов’ю —

Краси та молодості, радості та здоров’я!

***

Моя донечко мила,

Ти — промінчик золотий,

В тобі вся моя сила,

Ти — мій скарб дорогий.

Твої очі — як зорі,

Усмішка — як весна,

Ти — щастя неповторне,

Моя доля ясна.

***

Люба наша донечко,

Сяй, неначе сонечко,

Як веселка, вигравай,

Як промінчик, зігрівай!

Щебечи, неначе пташка,

Розквітай, як та ромашка,

Як тополька, будь струнка,

Як струмочок, будь дзвінка,

Будь, неначе вир, бурхлива!

Люба доню, будь щаслива!

Как можно поздравить с Днем дочери в прозе

Дорогая доченька! Я тебя поздравляю с этим замечательным праздником! Пусть в твоей жизни никогда не будет грусти и печали. Будь всегда здоровой и счастливой, а мы с папой всегда будем рядом! С Днем дочери!

***

Доченька, я тебя поздравляю с Днем дочери! Желаю тебе настоящего счастья, крепкого здоровья, светлых и радостных дней и преданных друзей рядом! Мы тебя очень любим! С праздником!

***

Доченька, ты — наша опора и радость, наш лучик солнца, наша отрада! Мы благодарны за то, что ты у нас есть! Желаем тебе счастья и здоровья! Помни, что мы с папой тебя очень любим и всегда будем на твоей стороне! С Днем дочери тебя, наше солнышко!

Самые лучшие поздравления с Днем дочери в открытках

Поздравление с Днем дочери. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем дочери. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем дочери. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем дочери. Фото иллюстративное: Pinterest

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