Що можна подарувати доньці на День доньки 2025 — цікаві ідеї, поради

Жінка, яка розкриває подарунок з маленькою донькою. Фото: Freepik

У п’ятницю, 25 квітня 2025 року, в Україні відзначатимуть чудове сімейне свято — День доньки, який стає дедалі популярнішим з кожним роком. Ми розповідаємо, який цікавий подарунок можна зробити своїй доньці в залежності від віку, щоб з її обличчя не сходила посмішка.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями подарунку до свята.

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Що подарувати доньці на День доньки

Подарунок маленькій доньці

Якщо у вас маленька донька, яка любить гратися ляльками або якимись наборами творчості, можете подарувати їй саме це. Купіть їй якусь гарну ляльку або тематичний набір, який дозволить їй не лише гратися, а й проявити свої здібності в певній професії.

Це може бути маленький набір дитячого посуду, праска або комплект стиліста. Коли донька гратиметься в якусь професію, ви зможете побачити, до чого в неї хист і яке в неї може бути майбутнє.

Подарунок маленькій дівчинці. Фото: Freepik

Подарунок доньці-школярці

Якщо ваша донька ходить до школи, тут доведеться знайти до неї трохи інший підхід. Можете обрати їй на подарунок набори для вишивання або створення вітражів, які допоможуть їй робити цікаві речі. Можливо вона давно мріє про енциклопедію або книгу улюбленого автора.

Також ви можете подарувати їй набір шахів або трафарети, якими вона зможе розмальовувати одяг.

Подарунок доньці-підлітку

На жаль, сучасним підліткам дуже важко догодити, тому над подарунком доведеться трохи посидіти. Найкращою ідеєю на День доньки буде похід по магазинах. Вирушайте з донькою до торгового центру і купіть їй якісь речі, адже, ймовірно, вона хоче оновити свій гардероб.

Також ви можете зводити свою доньку до кінотеатру на якийсь цікавий фільм або мультик, якщо вона ще їх дивиться.

Дівчинка, яка відкриває подарунок. Фото: Freepik

Подарунок дорослій доньці

Донькам, які вже виросли, подарунки вже не так важливі, як увага мами, особливо якщо ви живете в різних містах. Можете не дарувати своїй доньці нічого, якщо воно доросла, головне — приділіть їй увагу, якої їй, певно, так не вистачає.

Можете зібратися разом за столом в сімейному колі, переглянути світлини і пригадати якісь смішні ситуації.

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