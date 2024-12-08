Як навчити дітей цінувати подарунки – відповідь психолога

Дитина отримує новорічний подарунок. Фото: Pexels

Сучасні діти женуться за брендами не менше дорослих. З малечку вони ростуть у соціумі, де ціна важливіша за зміст. Інтернет привчає молоде покоління орієнтуватися на гучні назви та тренди, відкидаючи емоційну вартість на другий план. І виходить, що діти починають більше цінувати не подарунки, отримані від батьків/друзів/родичів, а суму в чеку.

Що можуть зробити батьки, аби навчити дітей цінувати зміст, а не вартість, розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE психолог і психотерапевтичний кінезіолог Тетяна Сазонова.

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Як навчити дітей цінувати подарунки

Загалом це важливий аспект виховання, бо якщо ігнорувати прояви в дитинстві, дозволяючи діткам вдаватися до істерики через звичайний конструктор замість ексклюзивного Lego, то в підлітковому і дорослому віці можна забути про вдячність.

Експертка уточнила, що підхід до навчання повинен бути терплячим і розміреним. Не варто очікувати швидкого результату, бо немає чітких інструкцій, як правильно підійти до проблеми. Але важливо пам’ятати: діти переймають поведінку дорослих і беруть приклад із вчинків батьків.

"Немає точної відповіді, як навчити дітей цінувати подарунки. Взагалі я думаю, що діти нічого не мають цінувати і їх не можна чомусь навчити — вони наслідують приклад батьків або інших важливих дорослих, переймають їхні цінності або протистоять їм, якщо насаджувати правила силоміць", — зауважила Тетяна Сазонова.

Батькам потрібно робити маленькі кроки, невимушено "нав’язуючи" діткам правильну модель поведінки:

самим демонструвати вдячність за подарунки, особливо якщо вони невеликі або символічні;

пояснювати значущість (це не просто матеріальна цінність, а прояв любові, уваги і турботи);

підкреслювати зусилля, вкладені у вибір і купівлю подарунка, аби річ оцінювалася не тільки грошима;

мотивувати дітей створювати подарунки друзям і близьким людям власноруч.

Та навіть виважений підхід до виховання не дає стовідсоткової гарантії, що малеча почне розуміти справжню вартість отриманих дарунків. Це також залежить від віку, бо років до 5-6 вірогідність оптимального результату навчання мінімальна. Експертка рекомендує зачекати, поки не почнеться школа і дитина не вступить в період активної соціалізації.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні набули широкої популярності адвент-календарі. Вони стали чудовим варіантом подарунка, зробленого своїми руками. Адже виготовити такий календар власноруч нескладно. Для дітей це стане незабутньою інтерактивною розвагою.

Також ми писали, що не можна забувати про батьків, коли настає період різдвяно-новорічних святкувань. Дітям потрібно вигадати приємний подарунок для матерів, аби щаслива посмішка не сходила з їхнього обличчя. Варіантів, чим порадувати маму, існує багато.