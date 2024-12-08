Как научить детей ценить подарки – ответ психолога

Ребенок получает новогодний подарок. Фото: Pexels

Современные дети гонятся за брендами не меньше взрослых. С малых лет они растут в социуме, где цена важнее содержания. Интернет приучает молодое поколение ориентироваться на громкие названия и тренды, отбрасывая эмоциональную стоимость на второй план. И выходит, что дети начинают больше ценить не подарки, полученные от родителей/друзей/родственников, а сумму в чеке.

Что могут сделать родители, дабы научить детей ценить содержание, а не стоимость, рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE психолог и психотерапевтический кинезиолог Татьяна Сазонова.

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Как научить детей ценить подарки

В целом это важный аспект воспитания, ведь если игнорировать проявления в детстве, позволяя деткам прибегать к истерике из-за обычного конструктора вместо эксклюзивного Lego, то в подростковом и взрослом возрасте можно забыть о благодарности.

Эксперт уточнила, что подход к обучению должен быть терпеливым и размеренным. Не стоит ожидать быстрого результата, потому что нет четких инструкций, как правильно подойти к проблеме. Но важно помнить: дети перенимают поведение взрослых и берут пример с поступков родителей.

"Нет точного ответа, как научить детей ценить подарки. Вообще я думаю, что дети ничего не должны ценить и их нельзя чему-то научить — они следуют примеру родителей или других значимых взрослых, перенимают их ценности или противостоят им, если насаждать правила силой", — отметила Татьяна Сазонова.

Родителям нужно делать маленькие шаги, непринужденно "навязывая" деткам правильную модель поведения:

самим демонстрировать благодарность за подарки, особенно если они небольшие или символические;

объяснять значимость (это не просто материальная ценность, а проявление любви, внимания и заботы);

подчеркивать усилия, вложенные в выбор и покупку подарка, чтобы вещь оценивалась не только деньгами;

мотивировать детей создавать подарки друзьям и близким людям своими руками.

Но даже взвешенный подход к воспитанию не дает стопроцентной гарантии, что малыши начнут понимать истинную стоимость полученных подарков. Это также зависит от возраста, ведь до 5-6 лет вероятность оптимального результата обучения минимальна. Эксперт рекомендует подождать, пока не начнется школа и ребенок не вступит в период активной социализации.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине приобрели широкую популярность адвент-календари. Они стали отличным вариантом подарка, сделанного своими руками. Ведь создать такой календарь собственноручно несложно. Для детей это незабываемое интерактивное развлечение.

Также мы писали, что нельзя забывать о родителях, когда наступает период рождественско-новогодних празднований. Детям нужно придумать приятный подарок для матерей, чтобы счастливая улыбка не сходила с их лиц. Вариантов, чем обрадовать маму, существует много.