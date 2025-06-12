Що не можна робити в п'ятницю 13-те 2025, щоб не накликати нещастя — поради

Не робіть цього в п'ятницю 13-те, інакше буде біда — заборони
Багато людей вважають п’ятницю 13-те забобонною і зловісною, і це недарма, адже цього дня існують заборони, які не можна порушувати. Ми розповідаємо, чим категорично забороняється займатися сьогодні, щоб не привернути до свого життя біди і нещастя.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
П’ятниця 13-те — це не церковне і не державне свято, тому не існує якихось заборон, які ґрунтуються на релігійних догмах. Багато важливих повір’їв, які стосуються цього дня, беруть свій початок із народних прикмет і забобонів.
Якщо ви не хочете, щоб цей день приніс вам суцільні біди і нещастя, дізнайтеся, чим ні в якому разі не можна займатися.
Що ні в якому разі не можна робити в п’ятницю 13-те
У п’ятницю 13-те категорично не рекомендується щось починати, адже вважається, що цю людину спіткатиме невдача, і вирушати у подорож, адже в народі вірять, що в дорозі станеться щось погане. Також не можна цього дня влаштовувати весілля та інші важливі заходи, адже вважається, що такий шлюб не буде щасливим.
А ще у п’ятницю 13-те народні прикмети забороняють стригти волосся через те, що можуть виникнути проблеми зі здоров’ям чи станом волосся, і дивитися на себе в розбите дзеркало. Крім того, не можна позичати комусь і брати гроші в борг, адже так можна привернути проблеми з грошима.
Також прикмети забороняють у п’ятницю 13-те залишати в раковині брудний посуд на ніч, щоб не привернути нечисту силу, ходити під драбиною, розсипати сіль і дозволяти чорній кішці перебігати дорогу перед вами.
Дачникам важливо знати, що цього дня забороняється садити що-небудь на городі чи в саду. У народі вважають, що рослини, які ви посадите в п’ятницю 13-те, не будуть гарно рости або дадути не такий врожай, як ви очікуєте.
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