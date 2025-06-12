Що не можна робити в п'ятницю 13-те 2025, щоб не накликати нещастя — поради

Чорна кішка і надпис "п'ятниця 13" на шматку паперу. Фото: колаж Новини.LIVE

Багато людей вважають п’ятницю 13-те забобонною і зловісною, і це недарма, адже цього дня існують заборони, які не можна порушувати. Ми розповідаємо, чим категорично забороняється займатися сьогодні, щоб не привернути до свого життя біди і нещастя.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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П’ятниця 13-те — це не церковне і не державне свято, тому не існує якихось заборон, які ґрунтуються на релігійних догмах. Багато важливих повір’їв, які стосуються цього дня, беруть свій початок із народних прикмет і забобонів.

Якщо ви не хочете, щоб цей день приніс вам суцільні біди і нещастя, дізнайтеся, чим ні в якому разі не можна займатися.

Чорна кішка на тлі великого місяця. Фото: Freepik

Що ні в якому разі не можна робити в п’ятницю 13-те

У п’ятницю 13-те категорично не рекомендується щось починати, адже вважається, що цю людину спіткатиме невдача, і вирушати у подорож, адже в народі вірять, що в дорозі станеться щось погане. Також не можна цього дня влаштовувати весілля та інші важливі заходи, адже вважається, що такий шлюб не буде щасливим.

А ще у п’ятницю 13-те народні прикмети забороняють стригти волосся через те, що можуть виникнути проблеми зі здоров’ям чи станом волосся, і дивитися на себе в розбите дзеркало. Крім того, не можна позичати комусь і брати гроші в борг, адже так можна привернути проблеми з грошима.

Також прикмети забороняють у п’ятницю 13-те залишати в раковині брудний посуд на ніч, щоб не привернути нечисту силу, ходити під драбиною, розсипати сіль і дозволяти чорній кішці перебігати дорогу перед вами.

Дачникам важливо знати, що цього дня забороняється садити що-небудь на городі чи в саду. У народі вважають, що рослини, які ви посадите в п’ятницю 13-те, не будуть гарно рости або дадути не такий врожай, як ви очікуєте.

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