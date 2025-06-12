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Главная Праздники Не делайте этого в пятницу 13-е, иначе будет беда — запреты

Не делайте этого в пятницу 13-е, иначе будет беда — запреты

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Дата публикации 12 июня 2025 20:40
Что нельзя делать в пятницу 13-е 2025, чтобы не навлечь несчастье — советы
Черная кошка и надпись "пятница 13" на куске бумаги. Фото: коллаж Новини.LIVE
Ключові моменти Что ни в коем случае нельзя делать в пятницу 13-е

Многие люди считают пятницу 13-е суеверной и зловещей, и это не зря, ведь в этот день существуют запреты, которые нельзя нарушать. Мы рассказываем, чем категорически запрещается заниматься сегодня, чтобы не привлечь в свою жизнь беды и несчастья.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Пятница 13-е — это не церковный и не государственный праздник, поэтому не существует каких-то запретов, которые основываются на религиозных догмах. Многие важные поверья, которые касаются этого дня, берут свое начало из народных примет и суеверий.

Если вы не хотите, чтобы этот день принес вам сплошные беды и несчастья, узнайте, чем ни в коем случае нельзя заниматься.

Кошка
Черная кошка на фоне большой луны. Фото: Freepik

Что ни в коем случае нельзя делать в пятницу 13-е

В пятницу 13-е категорически не рекомендуется что-то начинать, ведь считается, что этого человека постигнет неудача, и отправляться в путешествие, ведь в народе верят, что в дороге произойдет что-то плохое. Также нельзя в этот день устраивать свадьбы и другие важные мероприятия, ведь считается, что такой брак не будет счастливым.

А еще в пятницу 13-е народные приметы запрещают стричь волосы из-за того, что могут возникнуть проблемы со здоровьем или состоянием волос, и смотреть на себя в разбитое зеркало. Кроме того, нельзя одалживать кому-то и брать деньги в долг, ведь так можно привлечь проблемы с деньгами.

Также приметы запрещают в пятницу 13-е оставлять в раковине грязную посуду на ночь, чтобы не привлечь нечистую силу, ходить под лестницей, рассыпать соль и позволять черной кошке перебегать дорогу перед вами.

Дачникам важно знать, что в этот день запрещается сажать что-либо на огороде или в саду. В народе считают, что растения, которые вы посадите в пятницу 13-е, не будут хорошо расти или дадут не такой урожай, как вы ожидаете.

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака повезет в пятницу 13-е 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, почему нельзя дарить свечи по народным приметам.

Также мы сообщали о том, почему нельзя возвращать пустую посуду по народным приметам.

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Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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