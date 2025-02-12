Свято Іверської ікони Божої Матері 2025 — що категорично не можна робити

Дівчина у церкві ставить свічку. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 12 лютого, за новим церковним календарем православні українці відзначають день пам'яті чудотворної Іверської ікони Божої Матері, яку, за переказами, написав святий апостол і євангеліст Лука в дні земного життя Пресвятої Богородиці. Ця ікона, що зображує Діву Марію з Немовлям, вшановується як чудотворна та зберігається в Іверському монастирі на Афоні. Віряни у свято обов'язково дотримуються певних заборон, щоб не згрішити та захиститися від зла.

Що категорично не можна робити у свято Іверської ікони Божої Матері та які прикмети існують цього дня, дізнавайтесь далі.

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День Іверської ікони Божої Матері — що не можна робити

Священнослужителі закликають вірян у великі церковні свята, як і в інші дні, уникати сварок, брехні, заздрощів, ревнощів, лінощів та лайки. Не можна ображати або обмовляти когось, відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.

На свято Іверської ікони Божої Матері існує чимало народних повір'їв та заборон. Вважається, якщо їх порушити, можна накликати біду.

Тому в церковне свято 12 лютого категорично не можна:

носити порваний і брудний одяг — будуть проблеми зі здоров'ям;

носити одяг чорного кольору — притягне невдачу;

розпочинати нові справи — все буде безрезультатно;

вирушати в дорогу — можуть трапитися нещастя;

вживати алкогольні напої;

купатися після заходу сонця — може нечиста сила причепитися;

розмовляти з малознайомими людьми або довіритись їм — можуть наврочити та обдурити.

Іверська ікона Божої Матері. Фото: depositphotos.com

Про що говорять прикмети на 12 лютого

Наші предки склали чимало прикмет на 12 лютого, більшість з них пов'язана з погодою та майбутнім врожаєм:

Якщо зранку на вікнах помітили іній, до зміни погоди.

Якщо день видався теплим, слід чекати морозів.

Якщо 12 лютого холодно, скоро почнеться відлига.

Якщо надворі протримається холодна погода, то березень буде теплим.

Якщо вранці у це церковне свято стоїть туман, літо буде дощовим.

Якщо 12 лютого цвірінькають горобці, чекайте відлиги.

Якщо у ніч з 11 на 12 лютого помітили на небі багато зірок, чекайте щедрого врожаю.

Якщо Місяць має червоний відтінок, слід чекати сильного вітру.

Якщо дерева вкриються інеєм, то найближчими днями буде хороша погода.

Якщо тане сніг, до хорошого кльову риби.

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