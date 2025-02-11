Найсильніша молитва до святого Валентина — допоможе знайти та захистити кохання

Жінка читає молитовник у церкви. Фото: freepik.com

День святого Валентина, яке традиційно в Україні та світі відзначають 14 лютого, давно асоціюється з романтикою та коханням. Цього дня закохані радують одне одного подарунками та теплими словами. Водночас свято має релігійний підтекст, адже святий Валентин існував насправді. Тож, багато вірян цього дня читають особливі молитви, які могли б зміцнити, захистити кохання або ж допомогти його знайти.

Новини.LIVE зібрав найсильніші молитви до святого Валентина, а також поради, як правильно молитися.

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Хто такий святий Валентин та як з'явився День закоханих

Святий Валентин — це постать, оповита численними легендами та міфами. Найпоширеніша версія стверджує, що він був ранньохристиянським мучеником і єпископом міста Терні, яке знаходиться неподалік Рима. Він жив у III столітті за часів правління римського імператора Клавдія II (268-270 рр.).

За переказами, імператор Клавдій II заборонив своїм воїнам одружуватися, вважаючи, що шлюб робить їх слабкими. Проте Валентин таємно вінчав закоханих, за що його схопили, піддали тортурам і 14 лютого 269 року стратили. Перед смертю він написав прощального листа дівчині, яка була донькою тюремного наглядача, і підписав його: "Твій Валентин". Відтоді такі записки стали відомі як "валентинки".

Вітраж із зображенням святого Валентина. Фото: Alamy

У 496 році Папа Геласій I проголосив 14 лютого Днем пам'яті Святого Валентина, щоб замінити язичницьке свято луперкалії, яке відзначалося з 13 по 15 лютого.

Однак поступово 14 лютого став асоціюватися з романтикою та коханням, особливо в середньовічній Європі. Посприяв цьому англійський поет Джеффрі Чосер, який у XIV столітті у своїй поемі "Пташиний парламент" пов'язав 14 лютого з часом, коли птахи обирають собі пару. Таким чином він міцно закріпив у свідомості людей День святого Валентина як День усіх закоханих.

Пташина пара на дереві. Фото: Flickr

Як правильно молитися святому Валентину

Сьогодні можна молитися святому Валентину з проханням знайти свою другу половинку та побудувати щасливі стосунки, щоб святий подарував гармонію у шлюбі, вірність, розуміння та взаємопідтримку, захистив від самотності та розлуки або зцілив від любовних страждань.

Найкращий момент для читання молитви — ранок 14 лютого, натщесерце, одразу після пробудження. Важливо усамітнитися, щоб ніщо не відволікало від щирої молитви. Молитися слід від душі, без примусу, з чистими помислами.

Жінка молиться у церкві. Фото: freepik.com

Найсильніші молитви до святого Валентина

Молитва святому Валентину на залучення кохання

В ім’я Отця і Сина і Святого Духа!

Господи, почуй моління моє! Через святого Твого, через Святого Валентина кличу до тебе!

Дякую тобі за Дари Твої, за Твій Дар нам через Святого Валентина!

Святий Валентин, молись за нас!

Молися про нас, грішних, про те, щоб були милосердні, сповнені любові і ніжності до ближніх!

Молися про нас, Святий Валентин, бо саме ти удостоївся особливого дару Божого: тебе пам’ятають, твій день — це день Любові, радощів, сміху, закоханостей у багатьох країнах світу.

Щоб у Твій День, ми ще раз пригадали, що Господь — це Любов.

А Любов і Ніжність наповнила наші серця і душі!

Через Господа Нашого Ісуса Христа. Амінь.

Молитва до святого Валентина про збереження родини

Господи Боже, джерело любові, добра і милосердя. Ти через свого слугу, святого мyченика Валентина, лікував різні хвоpоби, а також приводив до християнського життя у подружжі закоханих. Благаю Тебе, Господи, через Його заступництво дати й сьогодні ласку для тих, хто з вірою і любов'ю до Тебе прибігає. Амінь.

Молитва святому Валентину для захисту кохання

Святий Валентине, покровителю тих, хто кохає! Ти, який із ризиком для життя здійснював і проголошував євангельське послання любові!

Ти, який завдяки мучеництву, прийнятому з любові, подолав усі сили байдужості, ненависті та смерті, — вислухай нашу молитву.

Перед лицем розбитості й поділів у світі дай нам завжди любити любов’ю, позбавленою егоїзму, і уповання, яке дозволить нам долати життєві перепони.

Просимо тебе, заступайся за нас перед Богом, джерелом кожної любові та всілякої краси, який живе і царює на віки вічні. Амінь.

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