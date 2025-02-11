Самая сильная молитва к святому Валентину — поможет найти и защитить любовь

Женщина читает молитвенник в церкви. Фото: freepik.com

День святого Валентина, который традиционно в Украине и мире отмечают 14 февраля, давно ассоциируется с романтикой и любовью. В этот день влюбленные радуют друг друга подарками и теплыми словами. В то же время праздник имеет религиозный подтекст, ведь святой Валентин существовал на самом деле. Поэтому, многие верующие в этот день читают особые молитвы, которые могли бы укрепить, защитить любовь или помочь ее найти.

Новини.LIVE собрал самые сильные молитвы к святому Валентину, а также советы, как правильно молиться.

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Кто такой святой Валентин и как появился День влюбленных

Святой Валентин — это фигура, окутанная многочисленными легендами и мифами. Самая распространенная версия утверждает, что он был раннехристианским мучеником и епископом города Терни, который находится недалеко от Рима. Он жил в III веке во времена правления римского императора Клавдия II (268-270 гг.).

По преданию, император Клавдий II запретил своим воинам жениться, считая, что брак делает их слабыми. Однако Валентин тайно венчал влюбленных, за что его схватили, подвергли пыткам и 14 февраля 269 года казнили. Перед смертью он написал прощальное письмо девушке, которая была дочерью тюремного надзирателя, и подписал его: "Твой Валентин". С тех пор такие записки стали известны как "валентинки".

Витраж с изображением святого Валентина. Фото: Alamy

В 496 году Папа Геласий I провозгласил 14 февраля Днем памяти Святого Валентина, чтобы заменить языческий праздник луперкалии, который отмечался с 13 по 15 февраля.

Однако постепенно 14 февраля стал ассоциироваться с романтикой и любовью, особенно в средневековой Европе. Поспособствовал этому английский поэт Джеффри Чосер, который в XIV веке в своей поэме "Птичий парламент" связал 14 февраля со временем, когда птицы выбирают себе пару. Таким образом он прочно закрепил в сознании людей День святого Валентина как День всех влюбленных.

Птичья пара на дереве. Фото: Flickr

Как правильно молиться святому Валентину

Сегодня можно молиться святому Валентину с просьбой найти свою вторую половинку и построить счастливые отношения, чтобы святой подарил гармонию в браке, верность, понимание и взаимоподдержку, защитил от одиночества и разлуки или исцелил от любовных страданий.

Лучший момент для чтения молитвы — утро 14 февраля, натощак, сразу после пробуждения. Важно уединиться, чтобы ничто не отвлекало от искренней молитвы. Молиться следует от души, без принуждения, с чистыми помыслами.

Женщина молится в церкви. Фото: freepik.com

Самые сильные молитвы к святому Валентину

Молитва к святому Валентину на привлечение любви

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Господи, услышь моление мое! Через святого Твоего, через Святого Валентина взываю к Тебе!

Благодарю Тебя за Дары Твои, за Твой Дар нам через Святого Валентина!

Святой Валентин, молись за нас!

Молись о нас, грешных, о том, чтобы были милосердны, исполнены любви и нежности к ближним!

Молись о нас, Святой Валентин, потому что именно ты удостоился особого дара Божьего: тебя помнят, твой день — это день Любви, радости, смеха, влюбленности во многих странах мира.

Чтобы в Твой День, мы еще раз вспомнили, что Господь — это Любовь.

А Любовь и Нежность наполнила наши сердца и души!

Через Господа Нашего Иисуса Христа. Аминь.

Молитва к святому Валентину о сохранении семьи

Господи Боже, источник любви, добра и милосердия. Ты через своего слугу, святого мученика Валентина, лечил различные болезни, а также приводил к христианской жизни в супружестве влюбленных. Умоляю Тебя, Господи, через Его заступничество дать и сегодня милость для тех, кто с верой и любовью к Тебе прибегает. Аминь.

Молитва к святому Валентину для защиты любви

Святой Валентин, покровитель любящих, Ты, который с риском для жизни осуществлял и провозглашал евангельское послание любви!

Ты, который благодаря мученичеству, принятому из любви, преодолел все силы равнодушия, ненависти и смерти, — выслушай нашу молитву.

Перед лицом разбитости и разделений в мире дай нам всегда любить любовью, лишенной эгоизма, и упование, которое позволит нам преодолевать жизненные преграды.

Просим тебя, заступайся за нас перед Богом, источником всякой любви и всякой красоты, который живет и царствует во веки веков. Аминь.

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