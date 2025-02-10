День святого Валентина 2025 — які знаки Зодіаку здійснять мрії 14 лютого

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

День святого Валентина — час, коли любов витає у повітрі, а доля готує несподівані повороти та особливі сюрпризи. За словами астрологів, 14 лютого 2025 року для трьох знаків Зодіаку обіцяє стати справжньою казкою, адже Всесвіт вирішив виконати їхні найзаповітніші мрії.

Хто зі знаків Зодіаку здійснить свої найзаповітніші мрії у День святого Валентина 2025 року — читайте у точному астрологічному прогнозі від Новини.LIVE.

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Овен

Для Овнів 14 лютого стане справжнім святом почуттів. Цього дня вам варто бути готовими до романтичних несподіванок. Можливі палкі освідчення, несподівані зустрічі та навіть пропозиція руки та серця. Самотні ж Овни можуть зустріти людину, яка змусить серце битися швидше. Не бійтеся відкриватися новому — Всесвіт на вашому боці!

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Терези

Для Терезів День закоханих стане моментом, коли вони нарешті отримають відповідь на свої романтичні питання. Можливо, саме 14 лютого ви дізнаєтесь, що хтось таємно закоханий у вас або нарешті почуєте ті слова, на які чекали так довго. Терезам у стосунках цей день принесе гармонію та допоможе зміцнити зв'язок із коханою людиною.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Риби

Риби — знак Зодіаку, якому Всесвіт приготував справжню любовну казку. Якщо ви давно мріяли про романтику, у День святого Валентина це бажання може нарешті здійснитися. 14 лютого ви можете отримати несподіване освідчення, побачити знаки долі або навіть почути довгоочікувані слова від особливої людини. Для пар цей день стане нагодою ще більше зблизитися та відкрити серце коханій людині.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку накриє хвилею кохання та пристрасті у День святого Валентина.

Нагадаємо, ми розповідали, у яких кольорах зустрічати День закоханих за знаком Зодіаку.

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