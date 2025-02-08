День закоханих 2025 — як різні знаки Зодіаку святкують найромантичніше свято

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

День святого Валентина — особливе свято, проте кожен його сприймає по-своєму. За словами астрологів, багато в чому це сприйняття може залежати від знаку Зодіаку. Так, деякі з нетерпінням чекають на романтичні сюрпризи, інші ж ставляться до цього дня скептично або навіть зневажливо. Хтось чекає на цю дату, як на казку, а хтось сприймає 14 лютого як звичайний день.

Астрологи дослідили це питання та склали унікальні характеристики для кожного. Як же ж саме святкують День святого Валентина різні знаки Зодіаку — дізнавайтесь у статті від Новини.LIVE.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати характеристику:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни обожнюють активність і пригоди, тому 14 лютого для них — чудова нагода організувати щось незвичайне або навіть екстремальне. Вони із задоволенням планують сюрпризи для коханих, прагнучи зробити цей день незабутнім. Саме представники цього знаку Зодіаку готові лізти у вікно на сьомому поверсі багатоповерхівки аби зробити зізнання у коханні.

Знак Зодіаку Овен. Фото: shutterstock.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці цінують комфорт і стабільність. Для них ідеальний День святого Валентина — це затишна вечеря вдома з вишуканими стравами та хорошим вином. Спойлер — деяких представників цього знаку більше хвилює святкове меню, ніж романтика. Але вони люблять дарувати та отримувати практичні подарунки, які підкреслюють глибину почуттів.

Знак Зодіаку Телець. Фото: shutterstock.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки — соціальні та комунікабельні особистості. Вони можуть організувати подвійне побачення або вечірку для друзів, поєднуючи романтику з веселощами. Для них важливо, щоб свято було сповнене спілкування та нових вражень.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Рак — чуттєвий та сімейний знак. Для них головне — емоційна близькість і тепло. Такі особистості надають перевагу традиційним святкуванням: спільне приготування страв, романтична вечеря при свічках, перегляд улюбленого фільму або прогулянка містом. При цьому Раки можуть місяцями обдумувати, що подарувати другій половинці та власноруч майструвати валентинку з віршами або теплими словами.

Знак Зодіаку Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви прагнуть бути в центрі уваги та люблять розкіш. Вони очікують грандіозних жестів і подарунків на 14 лютого, які підкреслять їхню унікальність. Вони хочуть бути зіркою вечора, отримати купу компліментів і подарунків. А якщо свято здається їм занадто буденним, можуть відчувати розчарування. Самі ж Леви можуть здивувати кохану людину чимось розкішним або принаймні зробити ефектне селфі для соцмереж.

Знак Зодіаку Лев. Фото: shutterstock.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви — практичні та раціональні. Вони можуть скептично ставитися до комерційної сторони свята, але все ж цінують увагу. Невеликі, але продумані жести, такі як власноруч зроблений подарунок або листівка, принесуть їм радість. Ті Діви, які готові поринути в амурні пригоди та відсвяткувати День закоханих, продумають ідеальний план святкування до дрібниць.

Знак Зодіаку Діва. Фото: shutterstock.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези обожнюють романтику та естетику. Вони ретельно планують День святого Валентина, обираючи красиві місця для побачень і даруючи вишукані подарунки. Для них важливо створити гармонійну та приємну атмосферу.

Знак Зодіаку Терези. Фото: shutterstock.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони віддають перевагу глибоким і справжнім почуттям. Вони можуть вважати День святого Валентина поверхневим і комерційним святом, надаючи перевагу приватним моментам без зайвої публічності. Та якщо вони й наважуються святкувати, то вкладають у це всю свою душу та серце.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці люблять пригоди та веселощі. Для них головне — свобода та можливість ділитися радістю з коханою людиною. Найкращий подарунок на День закоханих для Стрільця — нові враження. Самі ж представники цього знаку Зодіаку вміють вражати та робити особливі сюрпризи для коханих.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: shutterstock.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козороги — серйозні та відповідальні. Вони можуть скептично ставитися до Дня закоханих, вважаючи свято зайвим. Деякі представники цього знаку Зодіаку дізнаються про свято, коли на годиннику буде вже 23:45. Однак, якщо ж Козероги заздалегідь вирішать святкувати, то підійдуть до цього з усією серйозністю, обираючи класичні способи вираження почуттів.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії цінують оригінальність і незалежність. Вони можуть проігнорувати традиції та придумати власний спосіб святкування, який відображає їхню унікальність. Для них важливо, щоб свято не було шаблонним. Закохані Водолії обов'язково зроблять щось дивовижне. Але деякі представники цього водного знаку можуть розвести полеміку з друзями на тему "День святого Валентина — це просто маркетинговий хід".

Знак Зодіаку Водолій. Фото: shutterstock.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби — мрійливі та романтичні натури. Вони з нетерпінням чекають на День святого Валентина, сподіваючись на казкові моменти. Поетичні жести, музика та мистецтво — те, що робить їх щасливими в цей день. Якщо хочете справжньої романтики — запросіть Риб на побачення, вони зроблять цей день незабутнім!

Знак Зодіаку Риби. Фото: shutterstock.com

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