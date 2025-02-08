День влюбленных 2025 — как разные знаки Зодиака празднуют романтичный праздник

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

День святого Валентина — особенный праздник, однако каждый его воспринимает по-своему. По словам астрологов, во многом это восприятие может зависеть от знака Зодиака. Так, некоторые с нетерпением ждут романтических сюрпризов, другие же относятся к этому дню скептически или даже пренебрежительно. Кто-то ждет эту дату, как сказку, а кто-то воспринимает 14 февраля как обычный день.

Астрологи исследовали этот вопрос и составили уникальные характеристики для каждого. Как же именно празднуют День святого Валентина разные знаки Зодиака — узнавайте в статье от Новини.LIVE.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны обожают активность и приключения, поэтому 14 февраля для них — отличный повод организовать что-то необычное или даже экстремальное. Они с удовольствием планируют сюрпризы для любимых, стремясь сделать этот день незабываемым. Именно представители этого знака Зодиака готовы лезть в окно на седьмом этаже многоэтажки, чтобы сделать признание в любви.

Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы ценят комфорт и стабильность. Для них идеальный День святого Валентина — это уютный ужин дома с изысканными блюдами и хорошим вином. Спойлер — некоторых представителей этого знака больше волнует праздничное меню, чем романтика. Но они любят дарить и получать практичные подарки, которые подчеркивают глубину чувств.

Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы — социальные и коммуникабельные личности. Они могут организовать двойное свидание или вечеринку для друзей, сочетая романтику с весельем. Для них важно, чтобы праздник был полон общения и новых впечатлений.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Рак — чувственный и семейный знак. Для них главное — эмоциональная близость и тепло. Такие личности предпочитают традиционные празднования: совместное приготовление блюд, романтический ужин при свечах, просмотр любимого фильма или прогулка по городу. При этом Раки могут месяцами обдумывать, что подарить второй половинке и собственноручно мастерить валентинку со стихами или теплыми словами.

Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы стремятся быть в центре внимания и любят роскошь. Они ожидают грандиозных жестов и подарков на 14 февраля, которые подчеркнут их уникальность. Они хотят быть звездой вечера, получить кучу комплиментов и подарков. А если праздник кажется им слишком обыденным, могут испытывать разочарование. Сами же Львы могут удивить любимого человека чем-то роскошным или по крайней мере сделать эффектное селфи для соцсетей.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы — практичные и рациональные. Они могут скептически относиться к коммерческой стороне праздника, но все же ценят внимание. Небольшие, но продуманные жесты, такие как собственноручно сделанный подарок или открытка, принесут им радость. Те Девы, которые готовы окунуться в амурные приключения и отпраздновать День влюбленных, продумают идеальный план празднования до мелочей.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы обожают романтику и эстетику. Они тщательно планируют День святого Валентина, выбирая красивые места для свиданий и даря изысканные подарки. Для них важно создать гармоничную и приятную атмосферу.

Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы отдают предпочтение глубоким и настоящим чувствам. Они могут считать День святого Валентина поверхностным и коммерческим праздником, предпочитая личные моменты без излишней публичности. А если они и решаются праздновать, то вкладывают в это всю свою душу и сердце.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы любят приключения и веселье. Для них главное — свобода и возможность делиться радостью с любимым человеком. Лучший подарок на День влюбленных для Стрельца — новые впечатления. Сами же представители этого знака Зодиака умеют поражать и делать особые сюрпризы для любимых.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги — серьезные и ответственные. Они могут скептически относиться ко Дню влюбленных, считая праздник лишним. Некоторые представители этого знака Зодиака узнают о празднике, когда на часах будет уже 23:45. Однако, если Козероги заранее решат праздновать, то подойдут к этому со всей серьезностью, выбирая классические способы выражения чувств.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи ценят оригинальность и независимость. Они могут проигнорировать традиции и придумать собственный способ празднования, который отражает их уникальность. Для них важно, чтобы праздник не был шаблонным. Влюбленные Водолеи обязательно сделают что-то удивительное. Но некоторые представители этого водного знака могут развести полемику с друзьями на тему "День святого Валентина — это просто маркетинговый ход".

Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы — мечтательные и романтичные натуры. Они с нетерпением ждут День святого Валентина, надеясь на сказочные моменты. Поэтические жесты, музыка и искусство — то, что делает их счастливыми в этот день. Если хотите настоящей романтики — пригласите Рыб на свидание, они сделают этот день незабываемым!

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

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