Як оригінально зробити пропозицію руки і серця коханій дівчині — романтичні ідеї

Хлопець, який освідчується своїй дівчині. Фото: Pexels

Пропозиція руки і серця — це завжди дуже серйозний і відповідальний крок, до якого варто ретельно готуватися. Якщо ви збираєтеся одружитися зі своєю коханою жінкою, але не знаєте, як можна цікаво зробити їй пропозицію, ось вам кілька порад.

Новини.LIVE розповідає, як можна зробити коханій дівчині пропозицію.

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Традиційні варіанти пропозиції

Якщо ви не хочете довго думати над тим, як же зробити пропозицію своїй дівчині, скористайтеся класичними методами:

Станьте на одне коліно з букетом улюблених квітів дівчини

Запросіть дівчину до закладу, з яким у вас спільні приємні спогади, і заховайте золоту каблучку в десерт або бокал

Напишіть пропозицію на асфальті під вікнами дівчини, станьте поруч з квітами і каблучкою і попросіть її визирнути у вікно

Пропозиція руки і серця в парку. Фото: Pinterest

Пропозиція руки і серця в домашніх умовах

Якщо вам не дозволяє бюджет або ви просто не хочете нікому нічого показувати, можете зробити пропозицію коханій просто вдома. Для цього можете:

Приготувати романтичну вечерю і поставити дівчині питання, чи вийде вона за вас

Замовити святковий торт із зізнанням на ньому або у вигляді коробки для каблучки

Замовити романтичну вечерю на даху або на гарно прикрашеній терасі, де зробити пропозицію

Принести зранку каву в ліжко разом з букетом і каблучкою

Набрати пінну ванну, поставити свічки, налити шампанське і запропонувати створити сім’ю

Подарувати тварину, на нашийнику якої повісити каблучку

Приклеїти на стіну або стелю фразу "Будь моєю дружиною", що світиться

Пропозиція руки і серця у закладі. Фото: Alamy

Пропозиція у громадському місці

Якщо ви хочете, щоб вашу пропозицію побачили інші люди, і ви впевнені, що це не розгніває другу половинку, тоді дійте:

Зробіть пропозицію між таймами на футбольному матчі просто на стадіоні, на концерті або в театрі — зніміть маленький ролик про ваші стосунки, запустіть на великому екрані, вийдіть на сцену або стадіон і поставте те саме запитання

Запропонуйте створити сім’ю у парку, ботанічному саду, музеї або навіть торговельному центрі

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