Ідеальні сукні для Дня святого Валентина — головні тренди 2025

Дівчина в сукні. Фото: Freepik

Довгі роки мода диктувала прості форми, мінімум деталей і відсутність зайвих акцентів. Але 2025-й змінює правила гри. Дизайнери та трендсетери вирішили повернути на подіуми креатив, нестандартні силуети й оригінальні рішення. Забудьте про нудні базові сукні — цього року на перший план виходять фасони, які привертають увагу і підкреслюють індивідуальність.

Новини.LIVE розповість, які ж сукні будуть must-have у новому сезоні.

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Асиметрія — завжди ефектно

Коли хочеться чогось особливого, вибирайте асиметричний крій. Незалежно від матеріалу (екошкіра, денім, шифон, шовк), такий фасон завжди має стильний вигляд й додає образу динаміки. Ідеальна компанія для такої сукні — нестандартні аксесуари: окуляри цікавої форми, сумка зі структурним силуетом, великі сережки або навіть стильна хустка на шию.

Сукня з асиметрією. Фото з Instagram

Драпірування

Сукні з драпіруванням — це магія, яка підлаштовується під фігуру. Такий крій додає форми там, де потрібно, і підкреслює вигини тіла. А ще цей стиль нагадує образи грецьких богинь — має загадковий, витончений і неймовірно красивий вигляд. Поєднуйте такі сукні з човниками на підборах, ботфортами або мініатюрними kitten heels.

Сукня з драпіруванням. Фото з Instagram

Напівпрозорі тканини – легкість та елегантність

Шифон, органза, гіпюр чи батист – легкі тканини надають образу ніжності та загадковості. Як їх носити? Перший варіант — поєднувати з білизною тілесного або контрастного кольору (наприклад, топ-бандо та бріфи). Другий — створювати багатошаровий образ, додаючи атласну або шовкову основу під прозору сукню.

Напівпрозора сукня. Фото з Instagram

В цілому, 2025-й — рік сміливих рішень у моді. Тож обирайте ті фасони, що підкреслюють вашу індивідуальність і додають впевненості. Нехай гардероб радує, а образи залишають яскраві враження.

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