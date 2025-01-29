Идеальные платья для Дня святого Валентина — главные тренды 2025 года

Девушка в платье. Фото: Freepik

Долгие годы мода диктовала простые формы, минимум деталей и отсутствие лишних акцентов. Но 2025-й меняет правила игры. Дизайнеры и трендсеттеры решили вернуть на подиумы креатив, нестандартные силуэты и оригинальные решения. Забудьте о скучных базовых платьях — в этом году на первый план выходят фасоны, которые привлекают внимание и подчеркивают индивидуальность.

Новини.LIVE расскажет, какие же платья будут must-have в новом сезоне.

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Асимметрия — всегда эффектно

Когда хочется чего-то особенного, выбирайте асимметричный крой. Независимо от материала (эко-кожа, деним, шифон, шелк), такой фасон всегда выглядит стильно и добавляет образу динамики. Идеальная компания для такого платья — нестандартные аксессуары: очки интересной формы, сумка со структурным силуэтом, крупные серьги или даже стильный платок на шею.

Платье с асимметрией. Фото из Instagram

Драпировка

Платья с драпировкой — это магия, которая подстраивается под фигуру. Такой крой добавляет формы там, где нужно, и подчеркивает изгибы тела. А еще этот стиль напоминает образы греческих богинь — выглядит загадочно, утонченно и невероятно красиво. Сочетайте такие платья с лодочками на каблуках, ботфортами или миниатюрными kitten heels.

Платье с драпировкой. Фото из Instagram

Полупрозрачные ткани — легкость и элегантность

Шифон, органза, гипюр или батист — легкие ткани придают образу нежности и загадочности. Как их носить? Первый вариант — сочетать с бельем телесного или контрастного цвета (например, топ-бандо и брифы). Второй — создавать многослойный образ, добавляя атласную или шелковую основу под прозрачное платье.

Полупрозрачное платье. Фото из Instagram

В целом, 2025-й — год смелых решений в моде. Так что выбирайте те фасоны, которые подчеркивают вашу индивидуальность и придают уверенности. Пусть гардероб радует, а образы оставляют яркие впечатления.

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