З Днем Іверської ікони Божої Матері 2025 — красиві картинки, теплі побажання у прозі

Молода вірянка на богослужінні в церкві. Фото: Pinterest

День пам’яті Іверської ікони Божої Матері за новим церковним стилем відзначається 12 лютого, а це чудова нагода привітати найрідніших людей з цим святом. Ми розповідаємо, як можна щиро привітати близьких з цим днем у прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Цього дня віряни в церкві звертаються до Іверської ікони Божої Матері з молитвами, адже вона вважається цілющою і чудотворною. Зазвичай до неї звертаються тоді, коли відбулися якісь катаклізми, криза, епідемії або війна.

Також людина звертається до неї, якщо в неї з’явилися проблеми, вона хоче зцілити рідну людину, прагне зберегти шлюб або позбутися проблем з фінансами. Через це ця ікона вважається важливою, а тому цього дня можна привітати найрідніших.

Іверська ікона Божої Матері. Фото ілюстративне: Pinterest

Як можна привітати з Днем пам’яті Іверської ікони Божої Матері — теплі слова у прозі

У це світле церковне свято хочу побажати вам миру і благополуччя, міцного здоров’я Вам і всій вашій сім’ї, достатку і неймовірних сил. Нехай Іверська ікона Божої Матері завжди захищає Вас від негативу. Зі святом!

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Вітаю з Днем Іверської ікони Божої Матері! Нехай Вас наповнює Божа мудрість, живіть під мирним небом і кохайте всім серцем. Радості Вам і успіху в будь-якій ситуації! Зі святом Вас!

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З Днем Іверської ікони Божої Матері! Нехай Вас і Ваших рідних завжди оберігає Господь.

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Зі святом Вас! З Днем Іверської ікони Божої Матері! Чистого кохання, світла, сили духу і благополуччя! Нехай Іверська ікона завжди оберігає вас від усіх бід, які виникають на вашому шляху. Вітаю!

Привітання з Днем Іверської ікони Божої Матері у листівках

Привітання з Днем Іверської ікони Божої Матері. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Привітання з Днем Іверської ікони Божої Матері. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Привітання з Днем Іверської ікони Божої Матері. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

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