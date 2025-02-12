С Днем Иверской иконы Божьей Матери 2025 — красивые картинки, теплые пожелания в прозе

Молодая верующая на богослужении в церкви. Фото: Pinterest

День памяти Иверской иконы Божьей Матери по новому церковному стилю отмечается 12 февраля, а это прекрасная возможность поздравить родных людей с этим праздником. Мы рассказываем, как можно искренне поздравить близких с этим днем в прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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В этот день верующие в церкви обращаются к Иверской иконе Божьей Матери с молитвами, ведь она считается целебной и чудотворной. Обычно к ней обращаются тогда, когда произошли какие-то катаклизмы, кризис, эпидемии или война.

Также человек обращается к ней, если у него появились проблемы, он хочет исцелить родного человека, стремится сохранить брак или избавиться от проблем с финансами. Поэтому эта икона считается важной, а потому в этот день можно поздравить самых родных.

Иверская икона Божьей Матери. Фото иллюстративное: Pinterest

Как можно поздравить с Днем памяти Иверской иконы Божьей Матери — теплые слова в прозе

В этот светлый церковный праздник хочу пожелать вам мира и благополучия, крепкого здоровья Вам и всей вашей семье, достатка и невероятных сил. Пусть Иверская икона Божией Матери всегда защищает Вас от негатива. С праздником!

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Поздравляю с Днем Иверской иконы Божией Матери! Пусть Вас наполняет Божья мудрость, живите под мирным небом и любите всем сердцем. Радости Вам и успеха в любой ситуации! С праздником Вас!

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С Днем Иверской иконы Божией Матери! Пусть Вас и Ваших родных всегда оберегает Господь.

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С праздником Вас! С Днем Иверской иконы Божией Матери! Чистой любви, света, силы духа и благополучия! Пусть Иверская икона всегда оберегает вас от всех бед, которые возникают на вашем пути. Поздравляю!

Поздравления с Днем Иверской иконы Божьей Матери в открытках

Поздравление с Днем Иверской иконы Божьей Матери. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Иверской иконы Божьей Матери. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Иверской иконы Божьей Матери. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

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