День Іверської ікони Божої Матері — ікона, про що просити святиню і як молитися

Іверська ікона Божої Матері. Фото ілюстративне: Pinterest

День пам'яті чудотворної Іверської ікони Божої Матері — це важливе церковне свято, яке відзначають всі віряни в церкві. Ми розповідаємо, коли цей день в церкві, якій іконі потрібно молитися і про що варто просити в Іверської ікони Божої Матері.

Новини.LIVE розповідає детально про це церковне свято.

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День пам’яті чудотворної Іверської ікони Божої Матері — нова дата в 2025 році

Нещодавно церква перейшла з григоріанського на новоюліанський календар, тому всі великі церковні свята змінили дату свого святкування. Зокрема, це стосується і Дня пам'яті чудотворної Іверської ікони Божої Матері.

Якщо до 2023 року цей день відзначався 25 лютого, то через перехід церкви на новий календар робиться це тепер 12 лютого.

Який вигляд має Іверська ікона Божої Матері

Зображення Іверської ікони Божої Матері. Фото ілюстративне: Pinterest

На що варто молитися Іверській іконі Божої Матері

Іверській іконі Божої Матері віряни зазвичай моляться про лікування захворювань і позбавлення скорботи. Ще люди просять в ікони розраду в бідах, захист від пожеж, великий врожай і лікування душевних ран. Крім того, до цієї ікони звертаються в тому випадку, якщо в житті виникають тяжкі обставини.

Як правильно молитися Іверській іконі Божої Матері

О Пресвята Владичице Богородице! Прийми недостойну молитву нашу, і збережи нас від наклепу злих людей і від раптової смерті, і даруй нам перш кінця покаяння. На моління наше змилосердься і радість замість печалі даруй. І визволи нас, Владичице, від усякої біди та напасті, скорботи та хвороби, і від усякого зла. І сподоби нас, грішних рабів Твоїх, одесну стати у Другому Пришесті Сина Твого, Христа Бога нашого, і спадкоємцями бути Царства Небесного і життя вічного з усіма святими у нескінченні віки віків. Амінь.

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