День Иверской иконы Божьей Матери — икона, о чем просить святыню и как молиться

Иверская икона Божьей Матери — как выглядит и о чем просить
День памяти чудотворной Иверской иконы Божьей Матери — это важный церковный праздник, который отмечают все верующие в церкви. Мы рассказываем, когда этот день в церкви, какой иконе нужно молиться и о чем стоит просить у Иверской иконы Божьей Матери.
Новини.LIVE рассказывает подробно об этом церковном празднике.
День памяти чудотворной Иверской иконы Божьей Матери — новая дата в 2025 году
Недавно церковь перешла с григорианского на новоюлианский календарь, поэтому все большие церковные праздники изменили дату своего празднования. В частности, это касается и Дня памяти чудотворной Иверской иконы Божьей Матери.
Если до 2023 года этот день отмечался 25 февраля, то из-за перехода церкви на новый календарь делается это теперь 12 февраля.
Как выглядит Иверская икона Божьей Матери
На что стоит молиться Иверской иконе Божьей Матери
Иверской иконе Божьей Матери верующие обычно молятся об излечении заболеваний и избавлении от скорби. Еще люди просят у иконы утешение в бедах, защиту от пожаров, большой урожай и лечение душевных ран. Кроме того, к этой иконе обращаются в том случае, если в жизни возникают тяжелые обстоятельства.
Как правильно молиться Иверской иконе Божьей Матери
О Пресвятая Владычица Богородица! Прими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от клеветы злых людей и от внезапной смерти, и даруй нам прежде конца покаяние. На моление наше смилуйся и радость вместо печали даруй. И избави нас, Владычица, от всякой беды и напасти, скорби и болезни, и от всякого зла. И сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стать во Втором Пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследниками быть Царствия Небесного и жизни вечной со всеми святыми в бесконечные века веков. Аминь.
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