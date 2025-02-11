День Иверской иконы Божьей Матери — икона, о чем просить святыню и как молиться

Иверская икона Божьей Матери. Фото иллюстративное: Pinterest

День памяти чудотворной Иверской иконы Божьей Матери — это важный церковный праздник, который отмечают все верующие в церкви. Мы рассказываем, когда этот день в церкви, какой иконе нужно молиться и о чем стоит просить у Иверской иконы Божьей Матери.

Новини.LIVE рассказывает подробно об этом церковном празднике.

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День памяти чудотворной Иверской иконы Божьей Матери — новая дата в 2025 году

Недавно церковь перешла с григорианского на новоюлианский календарь, поэтому все большие церковные праздники изменили дату своего празднования. В частности, это касается и Дня памяти чудотворной Иверской иконы Божьей Матери.

Если до 2023 года этот день отмечался 25 февраля, то из-за перехода церкви на новый календарь делается это теперь 12 февраля.

Как выглядит Иверская икона Божьей Матери

Изображение Иверской иконы Божьей Матери. Фото иллюстративное: Pinterest

На что стоит молиться Иверской иконе Божьей Матери

Иверской иконе Божьей Матери верующие обычно молятся об излечении заболеваний и избавлении от скорби. Еще люди просят у иконы утешение в бедах, защиту от пожаров, большой урожай и лечение душевных ран. Кроме того, к этой иконе обращаются в том случае, если в жизни возникают тяжелые обстоятельства.

Как правильно молиться Иверской иконе Божьей Матери

О Пресвятая Владычица Богородица! Прими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от клеветы злых людей и от внезапной смерти, и даруй нам прежде конца покаяние. На моление наше смилуйся и радость вместо печали даруй. И избави нас, Владычица, от всякой беды и напасти, скорби и болезни, и от всякого зла. И сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стать во Втором Пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследниками быть Царствия Небесного и жизни вечной со всеми святыми в бесконечные века веков. Аминь.

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