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Не нарушайте этот запрет в День Иверской иконы Божьей Матери 2025

12 февраля 2025 05:05
Светлана Конюшенко - Редактор
Праздник Иверской иконы Божьей Матери 2025 — что категорически нельзя делать
Девушка в церкви ставит свечу. Фото: depositphotos.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 12 февраля, по новому церковному календарю православные украинцы отмечают день памяти чудотворной Иверской иконы Божьей Матери, которую, по преданию, написал святой апостол и евангелист Лука в дни земной жизни Пресвятой Богородицы. Эта икона, изображающая Деву Марию с Младенцем, почитается как чудотворная и хранится в Иверском монастыре на Афоне. Верующие в праздник обязательно придерживаются определенных запретов, чтобы не согрешить и защититься от зла.

Что категорически нельзя делать в праздник Иверской иконы Божьей Матери и какие приметы существуют в этот день, узнавайте далее.

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День Иверской иконы Божьей Матери — что нельзя делать

Священнослужители призывают верующих в большие церковные праздники, как и в другие дни, избегать ссор, лжи, зависти, ревности, лени и ругани. Нельзя оскорблять или клеветать кого-то, отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.

На праздник Иверской иконы Божьей Матери существует немало народных поверий и запретов. Считается, если их нарушить, можно навлечь беду.

Поэтому в церковный праздник 12 февраля категорически нельзя:

  • носить порванную и грязную одежду — будут проблемы со здоровьем;
  • носить одежду черного цвета — притянет неудачу;
  • начинать новые дела — все будет безрезультатно;
  • отправляться в дорогу — могут случиться несчастья;
  • употреблять алкогольные напитки;
  • купаться после захода солнца — может нечистая сила прицепиться;
  • разговаривать с малознакомыми людьми или довериться им — могут сглазить и обмануть.

 

День Іверської ікони Божої Матері — що не можна робити
Иверская икона Божьей Матери. Фото: depositphotos.com

О чем говорят приметы на 12 февраля

Наши предки составили немало примет на 12 февраля, большинство из них связаны с погодой и будущим урожаем:

  • Если утром на окнах заметили иней, к изменению погоды.
  • Если день выдался теплым, следует ждать морозов.
  • Если 12 февраля холодно, скоро начнется оттепель.
  • Если на улице продержится холодная погода, то март будет теплым.
  • Если утром в этот церковный праздник стоит туман, лето будет дождливым.
  • Если 12 февраля чирикают воробьи, ждите оттепели.
  • Если в ночь с 11 на 12 февраля заметили на небе много звезд, ждите щедрого урожая.
  • Если Луна имеет красный оттенок, следует ждать сильного ветра.
  • Если деревья покроются инеем, то в ближайшие дни будет хорошая погода.
  • Если тает снег, к хорошему клеву рыбы.

Ранее мы писали, как и о чем молиться Иверской иконе Божьей Матери.

Напомним, мы рассказывали, какие молитвы к святому Валентину прочитать, чтобы найти или защитить любовь.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на февраль 2025 года.

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