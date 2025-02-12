Праздник Иверской иконы Божьей Матери 2025 — что категорически нельзя делать

Девушка в церкви ставит свечу. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 12 февраля, по новому церковному календарю православные украинцы отмечают день памяти чудотворной Иверской иконы Божьей Матери, которую, по преданию, написал святой апостол и евангелист Лука в дни земной жизни Пресвятой Богородицы. Эта икона, изображающая Деву Марию с Младенцем, почитается как чудотворная и хранится в Иверском монастыре на Афоне. Верующие в праздник обязательно придерживаются определенных запретов, чтобы не согрешить и защититься от зла.

Что категорически нельзя делать в праздник Иверской иконы Божьей Матери и какие приметы существуют в этот день, узнавайте далее.

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День Иверской иконы Божьей Матери — что нельзя делать

Священнослужители призывают верующих в большие церковные праздники, как и в другие дни, избегать ссор, лжи, зависти, ревности, лени и ругани. Нельзя оскорблять или клеветать кого-то, отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.

На праздник Иверской иконы Божьей Матери существует немало народных поверий и запретов. Считается, если их нарушить, можно навлечь беду.

Поэтому в церковный праздник 12 февраля категорически нельзя:

носить порванную и грязную одежду — будут проблемы со здоровьем;

носить одежду черного цвета — притянет неудачу;

начинать новые дела — все будет безрезультатно;

отправляться в дорогу — могут случиться несчастья;

употреблять алкогольные напитки;

купаться после захода солнца — может нечистая сила прицепиться;

разговаривать с малознакомыми людьми или довериться им — могут сглазить и обмануть.

Иверская икона Божьей Матери. Фото: depositphotos.com

О чем говорят приметы на 12 февраля

Наши предки составили немало примет на 12 февраля, большинство из них связаны с погодой и будущим урожаем:

Если утром на окнах заметили иней, к изменению погоды.

Если день выдался теплым, следует ждать морозов.

Если 12 февраля холодно, скоро начнется оттепель.

Если на улице продержится холодная погода, то март будет теплым.

Если утром в этот церковный праздник стоит туман, лето будет дождливым.

Если 12 февраля чирикают воробьи, ждите оттепели.

Если в ночь с 11 на 12 февраля заметили на небе много звезд, ждите щедрого урожая.

Если Луна имеет красный оттенок, следует ждать сильного ветра.

Если деревья покроются инеем, то в ближайшие дни будет хорошая погода.

Если тает снег, к хорошему клеву рыбы.

Ранее мы писали, как и о чем молиться Иверской иконе Божьей Матери.

Напомним, мы рассказывали, какие молитвы к святому Валентину прочитать, чтобы найти или защитить любовь.

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