Праздник Иверской иконы Божьей Матери 2025 — что категорически нельзя делать

Не нарушайте этот запрет в День Иверской иконы Божьей Матери 2025
Сегодня, 12 февраля, по новому церковному календарю православные украинцы отмечают день памяти чудотворной Иверской иконы Божьей Матери, которую, по преданию, написал святой апостол и евангелист Лука в дни земной жизни Пресвятой Богородицы. Эта икона, изображающая Деву Марию с Младенцем, почитается как чудотворная и хранится в Иверском монастыре на Афоне. Верующие в праздник обязательно придерживаются определенных запретов, чтобы не согрешить и защититься от зла.
Что категорически нельзя делать в праздник Иверской иконы Божьей Матери и какие приметы существуют в этот день, узнавайте далее.
День Иверской иконы Божьей Матери — что нельзя делать
Священнослужители призывают верующих в большие церковные праздники, как и в другие дни, избегать ссор, лжи, зависти, ревности, лени и ругани. Нельзя оскорблять или клеветать кого-то, отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.
На праздник Иверской иконы Божьей Матери существует немало народных поверий и запретов. Считается, если их нарушить, можно навлечь беду.
Поэтому в церковный праздник 12 февраля категорически нельзя:
- носить порванную и грязную одежду — будут проблемы со здоровьем;
- носить одежду черного цвета — притянет неудачу;
- начинать новые дела — все будет безрезультатно;
- отправляться в дорогу — могут случиться несчастья;
- употреблять алкогольные напитки;
- купаться после захода солнца — может нечистая сила прицепиться;
- разговаривать с малознакомыми людьми или довериться им — могут сглазить и обмануть.
О чем говорят приметы на 12 февраля
Наши предки составили немало примет на 12 февраля, большинство из них связаны с погодой и будущим урожаем:
- Если утром на окнах заметили иней, к изменению погоды.
- Если день выдался теплым, следует ждать морозов.
- Если 12 февраля холодно, скоро начнется оттепель.
- Если на улице продержится холодная погода, то март будет теплым.
- Если утром в этот церковный праздник стоит туман, лето будет дождливым.
- Если 12 февраля чирикают воробьи, ждите оттепели.
- Если в ночь с 11 на 12 февраля заметили на небе много звезд, ждите щедрого урожая.
- Если Луна имеет красный оттенок, следует ждать сильного ветра.
- Если деревья покроются инеем, то в ближайшие дни будет хорошая погода.
- Если тает снег, к хорошему клеву рыбы.
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