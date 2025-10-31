Геловін 2025 — головні заборони, які допоможуть уникнути нещасть 31 жовтня

Гарбуз на Геловін. Фото: istockphoto.com

Для більшості Геловін — час веселощів, розваг та вечірок. Але дата 31 жовтня приховує набагато більше — вірили, що саме в цю ніч душі предків можуть приходити у світ живих, але разом із ними з потойбіччя може вийти й нечисть. Тож, у давнину люди дотримувались певних правил та заборон, щоб уникнути нещасть та біди.

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити у свято Геловін, щоб уникнути неприємностей.

Походження містичної ночі

Геловін має глибоке коріння: вважається, що сучасне свято походить від кельтського Самайна, яке знаменувало кінець літа та початок темної пори року. Стародавні кельти вірили, що у ніч з 31 жовтня на 1 листопада межа між живими і мертвими стає тонкою, і духи можуть вільно пересуватися.

Згодом, з поширенням християнства, 1 листопада стало Днем Всіх Святих, а ніч перед ним — "Переддень усіх святих", яка пізніше трансформувалася в Геловін. Отже, ніч 31 жовтня — це не просто веселе свято — це момент, коли давні символи, вірування та заборони мають особливу роль.

Свічки та гарбузи на Геловін. Фото: istockphoto.com

31 жовтня 2025 — головні заборони на свято, щоб уникнути нещасть

1. Не залишайте сушитися білизну на ніч

Згідно з повір'ям, білизна, залишена сушитися на ніч, може стати "містком" для нечистих сил, які прагнуть проникнути в дім. Вітер, що торкається полотна, може принести з собою духів, які шукають новий дім. Особливо небезпечно залишати речі біля вікна чи на балконі.

2. Не вбивайте павуків в оселі

Павуки — охоронці дому. Вони сплітають енергетичну сітку, що відганяє зло. Вбити павука саме на Геловін — означає зруйнувати власний захист. Краще спокійно перенести його у коридор, на підвіконня чи у двір, промовивши подумки слова подяки.

3. Не залишайте двері та вікна відкритими після півночі

В ніч, коли межа між світами зменшується, відкриті двері й вікна можуть бути сприйняті як запрошення для духів. Тому після настання півночі важливо закрити всі входи.

4. Не відмовляйте в допомозі тим, хто просить

Відмова — це символ закритого серця, і така енергія може повернутися невдачею протягом року. Якщо хтось просить допомоги — допоможіть. За старими прикметами, духи щедро винагороджують тих, хто не боїться проявити доброту.

5. Не обертайтеся, якщо почуєте кроки за спиною

Це одна з найдавніших заборон. У Геловін повертати голову назад — значить зустріти тінь. Кажуть, той, хто озирнеться на нечисту силу, може залишити частину своєї душі "там". Якщо чуєте кроки — просто зупиніться, вдихніть і зробіть кілька кроків уперед, не оглядаючись.

6. Не залишайте свічки без нагляду

Свічка у Геловін — це не просто декор, а світло, яке веде душу. Якщо залишити її без догляду, вогонь може стати маяком для тих, кого ви не кликали. Коли закінчуєте свято — обов'язково загасіть свічки зі словами подяки за захист.

7. Не свистіть у домі

Свист у ніч Геловіну вважається закликом до темних сил. У цей вечір краще відмовитись від будь-яких гучних звуків, які можуть порушити спокій енергії дому.

Дівчина тримає у руках гарбуз. Фото: istockphoto.com

Як захистити себе від зла у ніч з 31 жовтня на 1 листопада

Поради для захисту прості:

поставте гарбуз зі свічкою біля входу — це оберіг від "непроханих гостей";

запаліть воскову свічку у центрі дому — вона створює коло світла. Але її не слід залишати без нагляду. Якщо свічка раптом почне тріщати або гаснути — це знак, що поруч неспокійна енергія;

носіть при собі оберіг — хрестик, червона нитка на зап'ясті або навіть булавка на одязі — будь-який особистий талісман допоможе відбити злий погляд і енергетичні атаки;

щоб очистити енергію, окропіть поріг водою з сіллю або поставте маленьке дзеркальце обличчям назовні.

