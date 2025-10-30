Відео
Головна Свята Ви обраний — кому зі знаків Зодіаку чекати віщий сон на Геловін

Ви обраний — кому зі знаків Зодіаку чекати віщий сон на Геловін

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 09:39
Оновлено: 10:02
Геловін 2025 — якому знаку Зодіаку насниться віщий сон 31 жовтня
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже скоро ми зустрічатимемо одне з наймістичніших свят року — Геловін. Саме у ніч із 30 на 31 жовтня завіса між світами стає майже прозорою, загострюючи інтуїцію. Астрологи називають цей період — часом пророцтв, коли Всесвіт дарує підказки про майбутнє. Але не кожен отримає цей дарунок. Справжнім провідником між світами стане лише один знак Зодіаку — йому слід чекати на віщий сон, що може змінити життя.

Новини.LIVE розповідає, кому ж з представників зодіакального кола пощастить отримати послання згори саме на Геловін.

Читайте також:

Знак Зодіаку, який став обранцем містичної ночі

Свято Геловін  2025 році стане особливим для Скорпіонів. Місяць у знаку Водолія розкриє вашу підсвідомість, роблячи сни надзвичайно яскравими й наповненими важливими підказками. Астрологи кажуть, що сон у ніч з 30 на 31 жовтня вкаже шлях до відповідей, які ви давно шукали.

 

Якому знаку Зодіаку насниться віщий сон на Геловін 31 жовтня 2025 — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Перед сном запаліть свічку, подумайте над питанням, на яке хочете отримати відповідь, і покладіть під подушку невеликий шматочок аметиста або лаванду — ці природні "провідники" посилюють енергію віщих снів.

Як розпізнати, що сон був справді пророчим? Зверніть увагу на повторювані образи — воду, дзеркала, старі будинки чи знайомі обличчя з минулого. Це все підказки підсвідомості, які варто записати одразу після пробудження. Не ігноруйте відчуття, які залишаться після пробудження. Саме вони підкажуть напрямок дій у листопаді — адже Всесвіт говорить із вами через символи, якщо ви готові слухати.

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Містичний гороскоп на Геловін відкриє, яка ви нечисть за знаком Зодіаку.

Яким знакам Зодіаку листопад принесе грошовий успіх.

Кому зі знаків Зодіаку чекати на випробування у період ретроградного Меркурія з 9 по 29 листопада.

Якому знаку Зодіаку зірки готують по-справжньому запаморочливий роману листопаді.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
