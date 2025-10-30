Геловін 2025 — якому знаку Зодіаку насниться віщий сон 31 жовтня

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже скоро ми зустрічатимемо одне з наймістичніших свят року — Геловін. Саме у ніч із 30 на 31 жовтня завіса між світами стає майже прозорою, загострюючи інтуїцію. Астрологи називають цей період — часом пророцтв, коли Всесвіт дарує підказки про майбутнє. Але не кожен отримає цей дарунок. Справжнім провідником між світами стане лише один знак Зодіаку — йому слід чекати на віщий сон, що може змінити життя.

Новини.LIVE розповідає, кому ж з представників зодіакального кола пощастить отримати послання згори саме на Геловін.

Знак Зодіаку, який став обранцем містичної ночі

Свято Геловін 2025 році стане особливим для Скорпіонів. Місяць у знаку Водолія розкриє вашу підсвідомість, роблячи сни надзвичайно яскравими й наповненими важливими підказками. Астрологи кажуть, що сон у ніч з 30 на 31 жовтня вкаже шлях до відповідей, які ви давно шукали.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Перед сном запаліть свічку, подумайте над питанням, на яке хочете отримати відповідь, і покладіть під подушку невеликий шматочок аметиста або лаванду — ці природні "провідники" посилюють енергію віщих снів.

Як розпізнати, що сон був справді пророчим? Зверніть увагу на повторювані образи — воду, дзеркала, старі будинки чи знайомі обличчя з минулого. Це все підказки підсвідомості, які варто записати одразу після пробудження. Не ігноруйте відчуття, які залишаться після пробудження. Саме вони підкажуть напрямок дій у листопаді — адже Всесвіт говорить із вами через символи, якщо ви готові слухати.

