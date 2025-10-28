Ретроградний Меркурій у листопаді 2025 — кому чекати на випробування

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

З 9 листопада Меркурій починає свій ретроградний рух у вогняному Стрільці, відкриваючи сезон плутанини та емоційних зривів. А вже з 18 листопада планета увійде в Скорпіона, який принесе глибокі трансформації, ревнощі і правду, яку не сховати. До 29 листопада Всесвіт змусить кожного переглянути старі переконання, розібратися в собі та зробити вибір. Проте, астрологи попереджають — особливо чутливо цей цикл відчують чотири знаки Зодіаку. На них чекають непрості рішення, хаос та випробування у різних сферах життя.

Новини.LIVE з посиланням на Parade розповідає, які знаки Зодіаку ризикують поринути у хаос у листопаді та як пережити ретроградний Меркурій, щоб вийти переможцем.

Знаки Зодіаку, яким буде складно у період ретроградного Меркурія

Близнюки

Близнюки, цього разу Меркурій — ваш небесний покровитель — не дасть вам спокою. З 9 листопада вам буде складно тримати ритм, до якого ви звикли. Здаватиметься, ніби все навколо сповільнилося або втратило сенс. У роботі та справах можливі затримки, непорозуміння, технічні збої. Але ретроградний Меркурій не руйнує — він очищує. Це період, коли потрібно чесно зізнатися собі: куди ви даремно витрачаєте сили? Якщо щось більше не приносить результату чи радості — саме час переглянути пріоритети.

Діва

Діви, Меркурій — ваш управитель, тож ви відчуєте його ретроградність чи не найгостріше. З перших днів листопада може здаватися, що світ втрачає логіку: повідомлення губляться, домовленості зриваються, а навколо — суцільне нерозуміння. Це не покарання, а перевірка вашої гнучкості. Ретроградний Меркурій змусить вас звернути увагу на якість спілкування: можливо, ви забагато аналізуєте, але не чуєте інтуїцію. Не намагайтеся все контролювати — іноді хаос потрібен, щоб побачити істину. Цей період навчить вас головному — спокій і пауза іноді продуктивніші за метушню.

Скорпіон

Скорпіони, друга половина листопада стане для вас справжнім випробуванням. Коли Меркурій увійде у ваш знак 18 листопада, все, що було приховано, почне спливати на поверхню. Ви можете зіткнутися з емоційними розчаруваннями, ревнощами або таємницями, які вийдуть назовні. Проте ця турбулентність — шанс звільнитися від ілюзій і знову народитися сильнішими. Всесвіт вимагатиме чесності — перед собою і перед іншими. Перегляньте свої переконання, не бійтеся поставити під сумнів навіть те, що здавалося непорушним. До кінця ретроградного періоду ви відчуєте полегшення — наче з вас зняли тягар.

Стрілець

Стрільці, цього разу ретроградний Меркурій розпочнеться саме у вашому знаку — і це означає, що Всесвіт вимагатиме від вас чесності з собою. Ваші ідеали, віра й життєва філософія можуть зазнати серйозного випробування. Все, що було побудовано на ілюзіях, почне руйнуватися. Але не поспішайте засмучуватися — хаос відкриє шлях до істини. Цей період допоможе вам відпустити старі переконання, знайти нові орієнтири і зрозуміти, чого ви насправді прагнете. Будьте уважні до знаків долі.

