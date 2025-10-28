Видео
Ретроградный Меркурий скоро бросит в мир хаоса эти знаки Зодиака

Дата публикации 28 октября 2025 21:53
обновлено: 20:04
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 — кому ждать испытаний
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

С 9 ноября Меркурий начинает свое ретроградное движение в огненном Стрельце, открывая сезон путаницы и эмоциональных срывов. А уже с 18 ноября планета войдет в Скорпиона, который принесет глубокие трансформации, ревность и правду, которую не скрыть. До 29 ноября Вселенная заставит каждого пересмотреть старые убеждения, разобраться в себе и сделать выбор. Однако астрологи предупреждают — особенно чувствительно этот цикл почувствуют четыре знака Зодиака. Их ждут непростые решения, хаос и испытания в различных сферах жизни.

Новини.LIVE со ссылкой на Parade рассказывает, какие знаки Зодиака рискуют погрузиться в хаос в ноябре и как пережить ретроградный Меркурий, чтобы выйти победителем.

Читайте также:

Знаки Зодиака, которым будет сложно в период ретроградного Меркурия

Близнецы

Близнецы, на этот раз Меркурий — ваш небесный покровитель — не даст вам покоя. С 9 ноября вам будет сложно держать ритм, к которому вы привыкли. Будет казаться, будто все вокруг замедлилось или потеряло смысл. В работе и делах возможны задержки, недоразумения, технические сбои. Но ретроградный Меркурий не разрушает — он очищает. Это период, когда нужно честно признаться себе: куда вы зря тратите силы? Если что-то больше не приносит результата или радости — самое время пересмотреть приоритеты.

Дева

Девы, Меркурий — ваш управитель, поэтому вы почувствуете его ретроградность едва ли не острее всего. С первых дней ноября может казаться, что мир теряет логику: сообщения теряются, договоренности срываются, а вокруг — сплошное непонимание. Это не наказание, а проверка вашей гибкости. Ретроградный Меркурий заставит вас обратить внимание на качество общения: возможно, вы слишком много анализируете, но не слышите интуицию. Не пытайтесь все контролировать — иногда хаос нужен, чтобы увидеть истину. Этот период научит вас главному — спокойствие и пауза иногда продуктивнее суеты.

Скорпион

Скорпионы, вторая половина ноября станет для вас настоящим испытанием. Когда Меркурий войдет в ваш знак 18 ноября, все, что было скрыто, начнет всплывать на поверхность. Вы можете столкнуться с эмоциональными разочарованиями, ревностью или тайнами, которые выйдут наружу. Однако эта турбулентность — шанс освободиться от иллюзий и снова родиться сильнее. Вселенная потребует честности — перед собой и перед другими. Пересмотрите свои убеждения, не бойтесь поставить под сомнение даже то, что казалось незыблемым. К концу ретроградного периода вы почувствуете облегчение — как будто с вас сняли груз.

Стрелец

Стрельцы, на этот раз ретроградный Меркурий начнется именно в вашем знаке — и это означает, что Вселенная потребует от вас честности с собой. Ваши идеалы, вера и жизненная философия могут подвергнуться серьезному испытанию. Все, что было построено на иллюзиях, начнет разрушаться. Но не спешите расстраиваться — хаос откроет путь к истине. Этот период поможет вам отпустить старые убеждения, найти новые ориентиры и понять, к чему вы на самом деле стремитесь. Будьте внимательны к знакам судьбы.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
