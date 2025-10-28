Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Один знак Зодиака должен остерегаться обмана на этой неделе

Один знак Зодиака должен остерегаться обмана на этой неделе

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 08:02
обновлено: 08:20
Гороскоп на неделю 27 октября – 2 ноября 2025 — кому следует остерегаться обмана
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Конец октября несет не только предчувствие перемен, но и волну сомнений, двусмысленных ситуаций и проверку на честность. Астрологи предупреждают: эта неделя станет непростой для одного знака Зодиака — именно он может оказаться в плену иллюзий, пустых обещаний и путаницы.

Новини.LIVE делится прогнозом астрологов, кому с 27 октября по 2 ноября нужно быть особенно внимательным.

Реклама
Читайте также:

Знак Зодиака, которому следует остерегаться обмана

Этот период станет тестом на интуицию и холодный ум для Рыб. Звезды предупреждают: с 27 октября по 2 ноября вокруг вас может появиться человек, который стремится воспользоваться вашей добротой. Это может быть коллега, знакомый или даже близкий друг, который попросит "небольшую услугу" — но за ней будет стоять скрытая выгода. Будьте внимательны к мелочам: если что-то кажется подозрительным, скорее всего, так оно и есть.

 

Какой знак Зодиака рискует стать жертвой обмана с 27 октября по 2 ноября 2025 — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Астрологи советуют Рыбам не подписывать никаких документов, не занимать деньги и не соглашаться на рискованные предложения. Особенно это касается тех, кто работает в сфере финансов, торговли или коммуникаций. Сосредоточьтесь на делах, которые давно откладывали, — именно там вы сможете навести порядок и почувствовать контроль над ситуацией.

Также делимся другими астрологическими прогнозами

Кто из знаков Зодиака услышит неприятную правду до 29 октября.

Какие знаки Зодиака будут иметь финансовый успех до 2 ноября.

Кому ноябрь подарит головокружительный роман.

Кто найдет истинное предназначение в год Лошади 2026.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака обман
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации