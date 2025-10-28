Гороскоп на неделю 27 октября – 2 ноября 2025 — кому следует остерегаться обмана

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Конец октября несет не только предчувствие перемен, но и волну сомнений, двусмысленных ситуаций и проверку на честность. Астрологи предупреждают: эта неделя станет непростой для одного знака Зодиака — именно он может оказаться в плену иллюзий, пустых обещаний и путаницы.

Новини.LIVE делится прогнозом астрологов, кому с 27 октября по 2 ноября нужно быть особенно внимательным.

Знак Зодиака, которому следует остерегаться обмана

Этот период станет тестом на интуицию и холодный ум для Рыб. Звезды предупреждают: с 27 октября по 2 ноября вокруг вас может появиться человек, который стремится воспользоваться вашей добротой. Это может быть коллега, знакомый или даже близкий друг, который попросит "небольшую услугу" — но за ней будет стоять скрытая выгода. Будьте внимательны к мелочам: если что-то кажется подозрительным, скорее всего, так оно и есть.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Астрологи советуют Рыбам не подписывать никаких документов, не занимать деньги и не соглашаться на рискованные предложения. Особенно это касается тех, кто работает в сфере финансов, торговли или коммуникаций. Сосредоточьтесь на делах, которые давно откладывали, — именно там вы сможете навести порядок и почувствовать контроль над ситуацией.

